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    首頁　>　嘉義縣

    廁所密室藏辣妹... 嘉義「歐巴馬」設應召站被逮判刑

    賣淫集團透過網路通訊軟體傳送賣淫女子的照片。（嘉義縣專勤隊提供）

    賣淫集團透過網路通訊軟體傳送賣淫女子的照片。（嘉義縣專勤隊提供）

    2021/10/14 09:59

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊，今年4月循線發現LINE暱稱「歐巴馬」的蔡姓男子，組成賣淫集團，操控外籍女子從事性交易，剝削所得，經深入調查，5月會同警方在民雄鄉3處應召站執行搜索，拘提蔡姓主嫌及集團成員共7名，並查獲6名從事性交易的外籍女子，案經嘉義地檢署於6月偵結起訴，嘉義地方法院日前陸續對蔡姓主嫌等人，依圖利容留性交等罪分別判處有期徒刑3至5個月刑期。

    嘉義縣專勤隊從外籍女子「小麗」循線瞭解，她遭賣淫集團操控從事性交易，每次性交易僅能獲取約1000元所得，報請嘉義地檢署指揮偵辦。

    經蒐證後，該集團以蔡姓主嫌為首，平時利用社群軟體刊登女子清涼照片招攬客人，蔡男提供及販售毒品咖啡包助長小姐及客人性致，以增加接客數。專勤隊向嘉義地方法院聲請搜索票，會同嘉義縣警察局、嘉義市政府警察局及嘉義憲兵隊等單位進行搜索，過程中集團企圖將1名外籍女子藏匿於廁所夾層的密室內，仍被移民官發現，查扣監視器、保險套、潤滑液及毒品咖啡包（經檢驗為第三級毒品甲基甲基卡西酮，俗名：喵喵）等大批犯罪證物。

    嘉義縣專勤隊隊長張玉龍表示，為防範疫情出現破口，將持續聯合警方等單位鎖定特定外來人口聚集場所進行查察，並呼籲民眾切勿輕易涉足此類場所，民眾若發現有外來人口非法工作或從事其他違法情事，請向嘉義縣專勤隊或相關治安機關檢舉。

    賣淫集團透過網路通訊軟體傳送賣淫女子的照片。（嘉義縣專勤隊提供）

    賣淫集團透過網路通訊軟體傳送賣淫女子的照片。（嘉義縣專勤隊提供）

    嘉義縣專勤隊查獲賣淫集團。（嘉義縣專勤隊提供）

    嘉義縣專勤隊查獲賣淫集團。（嘉義縣專勤隊提供）

    賣淫集團將女子藏在密室內。（嘉義縣專勤隊提供）

    賣淫集團將女子藏在密室內。（嘉義縣專勤隊提供）

    賣淫集團將女子藏在密室內。（嘉義縣專勤隊提供）

    賣淫集團將女子藏在密室內。（嘉義縣專勤隊提供）

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