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    首頁　>　嘉義縣

    秋高氣爽 曾文水庫滿水位出現「限定景色」

    曾文水庫值滿水位，雨後飛鷹峽谷季節限定瀑布現身，讓遊客驚喜不已。 （記者丁偉杰攝）

    曾文水庫值滿水位，雨後飛鷹峽谷季節限定瀑布現身，讓遊客驚喜不已。 （記者丁偉杰攝）

    2021/10/13 18:04

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕秋高氣爽，後疫情時代來一趟嘉義縣大埔鄉之旅，讓水碧山青好風光來撫慰心靈！16、17日本週末由「大埔森友會水庫節」拉開序曲，可參加抽機車等好康活動，遊客觀光可搭船飽覽全台最大規模「曾文水庫」滿水位「限定景色」，造訪絕美秘境飛鷹峽谷、山豬島上愛聽歌劇的山豬，在釣魚平台你也可以是釣魚高手，欣賞黑鳶、夜鷺叨食共舞秀。

    大埔鄉地理位置得天獨厚，四周群山峻嶺環繞，曾文溪蜿蜒其中，素有「水邊的大平地」之稱，曾文水庫大範圍面積居於大埔鄉境內，嘉義縣長翁章梁稱譽「嘉縣唯一秘境就在大埔」，水庫滿水期的湖光山色盡收眼底，讓人如同置身山水畫般。

    大埔鄉長吳明勲說，曾文水庫畔情人公園與湖濱公園的「同心吊橋」今年4月重建完工啟用，新橋門架以「雙人」為造型，如長虹般懸掛湖面，絕美拍照打卡景點，絕不能錯過，幸運的話，還能遇見雨後彩虹。

    大埔鄉和平村長吳倚豪也與大家分享放空式紓壓「黃金4小時」，一早6至8點來水庫吸呼新鮮空氣，傍晚5至7點欣賞夕陽晚霞，令人舒心的絕美大景。

    曾文水庫生態資源豐富，有大頭鰱、筍殼魚、曲腰魚（總統魚）、烏尾冬等魚種，也是野生動物天堂，山林間偶爾可見山羌，台灣彌猴現身湖畔岩壁。

    秋天時節坐船遊湖，船頭景色與徐徐涼風吹來，讓人心曠神怡。走訪飛鷹峽谷，峽谷中的上升氣流讓二級保育類黑鳶喜愛棲息於此，療癒的滿水位季節限定瀑布，讓遊客驚喜不已。

    野生山豬則是山豬島上的主人，船一靠岸「公主徹夜未眠」歌劇音樂響起，許多野生山豬陸續奔向碼頭，遊客忙著拍照捕捉牠們成群覓食的可愛畫面。要想體驗成為釣魚高手的樂趣，一定要登釣魚平台，曾文水庫觀光遊艇經理蔡美虹說，這裡幾乎是「釣魚保證班」，將釣到的一尾尾烏尾冬，再丟回水庫，不久成群黑鳶、夜鷺盤旋，上演低飛盤旋搜索獵物叨食秀，遊客可近距離觀賞精彩瞬間。上岸後再到觀景樓用餐、喝咖啡、品嚐竹碳花生、巧克力咖啡豆、手工梅子等在地美食。

    「邀請大家到大埔作客！」大埔觀光協會理事長許俊昇說，5月中旬爆發本土疫情後，曾文水庫風景區不開放遊客入園，直至8月中旬疫情逐步趨緩，遊客陸續回流，當地住宿、餐飲等業者已做好迎賓準備，歡迎使用振興五倍券消費。

    曾文水庫畔「同心吊橋」出現雨後彩虹美景。（記者丁偉杰攝）

    曾文水庫畔「同心吊橋」出現雨後彩虹美景。（記者丁偉杰攝）

    曾文水庫值滿水位，湖濱公園六角亭倒影美景。（記者丁偉杰攝）

    曾文水庫值滿水位，湖濱公園六角亭倒影美景。（記者丁偉杰攝）

    遊客搭船可體驗曾文水庫水碧山青好風光。（記者丁偉杰攝）

    遊客搭船可體驗曾文水庫水碧山青好風光。（記者丁偉杰攝）

    遊客登釣魚平台體驗成為釣魚高手的樂趣。（記者丁偉杰攝）

    遊客登釣魚平台體驗成為釣魚高手的樂趣。（記者丁偉杰攝）

    曾文水庫放空式紓壓「黃金4小時」，傍晚5至7點夕陽晚霞，令人舒心的絕美大景。（記者丁偉杰攝）

    曾文水庫放空式紓壓「黃金4小時」，傍晚5至7點夕陽晚霞，令人舒心的絕美大景。（記者丁偉杰攝）

    野生山豬為山豬島上主人。（記者丁偉杰攝）

    野生山豬為山豬島上主人。（記者丁偉杰攝）

    黑鳶上演低飛盤旋搜索獵物，遊客可近距離觀賞。（記者丁偉杰攝）

    黑鳶上演低飛盤旋搜索獵物，遊客可近距離觀賞。（記者丁偉杰攝）

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