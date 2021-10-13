嘉義縣臥龍橋改建替代道路超黑暗 地方要求設置照明與指示

嘉義縣議員姜梅紅（右3）會勘臥龍橋改建工程替代道路狀況。（姜梅紅提供）

2021/10/13 11:47

〔記者林宜樟／嘉義報導〕位於嘉義縣縣道157線，跨越荷包嶼排水系統的重要橋梁臥龍橋，因橋底過低，通水斷面不足，易阻礙排水，嘉義縣政府獲得中央補助，以1億4162萬元經費進行改建，9月底橋梁將封閉進行工程；縣議員姜梅紅今天在議會定期會質詢時說，鄉親反映，替代道路無路燈，夜間行駛時視線不明，道路兩旁是魚塭，無護欄，相當危險，縣府建設處副處長蔡育宗表示，將立即與廠商協調，設置簡易照明及警示標示。

臥龍橋位於東石鄉、布袋鎮及朴子市交界處，是當地重要交通要道橋梁。臥龍橋封閉施工，9月30日起進行為期1年的第一階段交維改道作業，縣府規劃小型車改道從一旁舊橋通行，縮短小型車南北往返距離，大型車改道台17線通行，縣道170線大貨車也可行駛（禁35噸以上大型貨車）。

姜梅紅說，20多年前，前縣長李雅景任內時臥龍橋舊橋曾發生多起死亡車禍，當時爭取臥龍橋截彎取直，當時的舊橋、舊路就是目前的替代道路。

姜梅紅說，10月8日與建設處進行會勘，當時曾請東石鄉公所設置路燈，建設處要設置指標和標線，雙十連假返鄉人潮和遊客多，卻立即沒改善；她認為，該路段沒有路燈、警示，兩旁有魚塭，也無護欄，夜間視線不清，很危險，要求縣府立即改善。

蔡育宗說，舊橋替代道路禁止大型車輛行駛，目前照明、指標不足，有交安危險，將立即協調廠商設置簡易警示及照明。

縣議員蔡瑋傑昨晚也在臉書張貼駕車行駛替代道路影片，表示「實地走走東石和布袋的聯絡橋樑（臥龍橋）改建替代道路狀況或許對問題會有更深入的瞭解，也比較能快速的處理問題。」

嘉義縣臥龍橋改建工程，替代道路無路燈，夜間行駛視線不清。（記者林宜樟翻攝）

嘉義縣議員姜梅紅（右3）會勘臥龍橋改建工程替代道路狀況。（姜梅紅提供）

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