好消息！嘉義鐵路高架化延伸民雄預計2030年通車

立法院交通委員會召集委員陳明文（前左）安排交通部長王國材（前右）考察增設台鐵頭橋站事宜。（記者蔡宗勳攝）

2021/10/13 10:46

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕立法院交通委員會今（13）日在召集委員陳明文安排下，邀請交通部長王國材、鐵道局長伍勝園至嘉義縣考察交通建設，重點為增設頭橋站與鐵路高架化延伸至民雄案，前者交通部已補助嘉義縣政府進行可行性評估，後者強調如期推動，預計2030年完工通車。

陳明文指出，頭橋增設車站乙案，除多次在立法院交通委員會提出質詢要求交通部作可行性評估，更分別於2019及2020年在兩次正式提案，終在9月17日獲交通部核定補助450萬元經費，由嘉義縣政府辦理可行性評估。

陳明文進一步說，頭橋區域上有民雄工業區、頭橋工業區，將來還有中科院航太所進駐，人口近4萬人，確有設站之必要性。

王國材認同陳明文的看法，表示在可行性評估提出之後將加速審查與後續作業，儘可能配合民雄段高架工程進行。

陳明文指出，民雄鐵路高架化從核定到工程實際動工，地方對計畫執行程序不清楚，所以特別再安排這次考察，督促交通部的執行進度，也讓地方對本案執行狀況能夠瞭解、安心。

伍勝園簡報說，民雄鐵路高架化北起頂寮路平交道北側，南至嘉北站北端，全長約8.92公里，總經費157億元，目前進行綜合規劃及環境影響評估的階段，預計2023年底前動工，2030年完工通車。

交通部鐵道局長伍勝園（前右）簡報民雄鐵路高架化辦理情形。（記者蔡宗勳攝）

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