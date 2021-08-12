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    首頁　>　嘉義縣

    假廟會團體名義開地下錢莊年息300％ 嘉警破獲黑幫討債集團

    賴姓兄弟被嘉義縣警方移送法辦。（警方提供）

    賴姓兄弟被嘉義縣警方移送法辦。（警方提供）

    2021/08/12 16:46

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣賴姓兄弟在竹崎鄉以「恩德濟公會」名義，在檳榔攤開設非法地下錢莊，以年息300%放款借貸獲取不法利益，還押人討債，並用球棒毆打或電擊棒凌虐被害人，初估集團獲利超過千萬元，嘉義縣警方偵辦10個月，日前破獲以賴姓兄弟為首的12人犯罪集團，移送嘉義地檢署偵辦，嘉義地方法院後裁定羈押賴姓兄弟。

    警方調查，36歲賴兄及34歲賴弟利用不法所得購買豪華轎車，哥哥開黑色賓士C300轎車，弟弟人開白色賓士C300轎車，長期以廟會團體名義掩護從事地下錢莊非法借貸，行徑相當囂張。

    其犯案主要地點有台南市、高雄市等地，被害人無力償還時，便由集團成員以恐嚇、押人、潑漆、撒冥錢、砸住處門窗等方式進行暴力討債，被害人超過百人，集團中還有越南裔女子參與，專門負責放款借貸給越南籍同鄉，被害人超過10多人。

    嘉義縣警局刑大組成專案小組，報請嘉義地檢署檢察官侯德人指揮偵辦，8月9日凌晨由竹崎、朴子、布袋分局、刑事警察大隊、高雄市政府警察局刑事警察大隊、嘉義憲兵隊等單位，到26處地點同步實施搜索拘提查緝，查扣槍枝、現金121萬餘元、球棒、電擊棒、被害人本票、借據、汽車讓渡合約書等相關贓證物。

    警方調查，最近因疫情政府實施管制措施，部分行業暫時停止營業，民眾資金需求增加，該集團以「快速放款、免保人」宣傳話術，吸引民眾向該集團借貸，查獲民眾的借款本票高達百餘張；該集團逼討債務方式，以暴力讓被害人心生恐懼，逼迫被害人償還高額利息，甚至有被害人再轉向他家錢莊借款以償還該集團高利貸，陷入債務無限循環財務困境。

    警方調查，有被害人遭強行押走，集團成員以棍、棒毆打逼迫下跪，還用電擊器凌虐，被迫將被害人所有之自小客車過戶讓渡等不法犯行，全案依涉嫌違反組織犯罪條例、恐嚇取財、妨害自由、妨害名譽、重利、妨害秩序、毀損、傷害等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，賴姓兄弟均由法院裁定羈押；警方查扣的被害人本票高達百餘張，專案小組呼籲，如有向該集團借貸的民眾，請主動與竹崎警分局聯繫，協助持續擴大清查相關被害事證。

    嘉義縣賴姓兄弟開著賓士C300轎車，開設地下錢莊。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣賴姓兄弟開著賓士C300轎車，開設地下錢莊。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣警方查扣賴姓兄弟集團的犯案工具，有球棒和電擊棒等。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣警方查扣賴姓兄弟集團的犯案工具，有球棒和電擊棒等。（記者林宜樟攝）

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