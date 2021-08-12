嘉義新亮點！ 海巡安檢所採船艦造型吸睛

海巡署布袋第三漁港安檢所動土。（記者林宜樟攝）

2021/08/12 12:34

〔記者林宜樟／嘉義報導〕海巡署中部分署布袋第三漁港安檢所今天舉辦新建動土典禮，建案預計2022年12月完工啟用，新建腹地約2200平方公尺，為地上2層鋼筋混凝土廳舍，總工程耗資約新台幣4300萬元，由建築師陳文祥設計，整體外觀為船體意象造型，預計完工後是嘉義海區新亮點建築。

今天也是海巡署中部分署第四岸巡隊新任隊長布達交接典禮，由海巡署中部分署副分署長林彥主持，林彥肯定原隊長邱仁道在雲嘉地區服務期間，各項專案工作均能圓滿達成，評比獲優等以上名次，陞遷出任第三（新竹）巡防區指揮部主任；新任隊長為姚天騤，學、經歷完整且內、外勤工作經驗豐富，品德操守、學識及工作能力優異。

今天是布袋第三漁港安檢所廳舍新建工程動土典禮，邀請嘉義縣長翁章梁、縣議會秘書長李光耀、立委蔡易餘、縣議員蔡瑋傑、布袋鎮長陳鳳梅及嘉義區漁會理事長戴澤文等參加，林彥擔任主典官與各級貴賓一起祝禱工程順利圓滿，並持鏟進行動土儀式，場面隆重簡樸。

林彥表示，新建工程可以順利推動，要感謝各界支持，讓海巡人員能服務鄉里，造福群眾。

翁章梁說，布袋第三漁港是2001年擴建，港區規劃時就預留海巡廳舍用地，海巡署於2011年辦理規劃設計，等10年後再爭取到工程經費，終於動工興建了，是值得紀念的一刻。

海巡署布袋第三漁港安檢所設計圖。（記者林宜樟翻攝設計圖）

海巡署布袋第三漁港安檢所設計圖。（記者林宜樟翻攝設計圖）

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