研究生曾文水庫疑撿手機溺水 救援逾6小時還未尋獲

嘉義縣消防局派遣潛水人員持續搜救到晚間近11點，仍未尋獲溺水男研究生，明天將持續搜救。（嘉義縣消防局提供）

2021/08/11 23:16

〔記者王善嬿／嘉縣報導〕嘉義縣山區連日豪雨，2名來自台南市的男研究生今下午騎乘普通重機到曾文水庫遊玩，其中22歲林姓男子疑為撿手機，在大埔湖濱公園溺水，嘉義縣消防局派3個分隊潛水人員搜救逾6小時，仍未發現人影，考量山區持續飄雨、水位高漲，搜救行動暫停，預計明上午派遣第二批人員到大埔支援救溺。

由於林某為桃園人，家屬接獲通知，晚間已經趕抵大埔鄉，考量救援人力安危、環境不利救溺，搜救到晚間近11點暫告一段落。

嘉義縣消防局第三大隊大隊長陳南合表示，下午4時34分獲報大埔分駐所員警轉報有名男子溺水，大埔消防分隊即前往救溺，原本經由陸路可到達大埔湖濱公園六角亭，由於山區持續下雨、曾文水庫水位持續高漲，晚間淹水達涼亭二樓高度，另派遣中埔、三合分隊船艇及潛水人員到場搜溺，但因水質混濁、天色昏暗能見度不佳，考量不利救溺，將於明天早上派第二批人員支援、接力搜救。

大埔分隊長鄭有竣表示，下午4點多獲報，2名來自台南市的研究生到大埔鄉遊玩，其中1名男研究生疑為了撿手機，潛入涼亭底下不慎溺水，分隊出動潛水人員6名，分3梯次潛水搜救。

警方了解，緊鄰曾文水庫的大埔鄉湖濱公園六角亭，可飽覽曾文水庫湖光山色，是許多遊客到大埔鄉必遊景點，然而一旦水庫水位上升，湖濱公園就會積淹水，2名研究生今下午游泳到六角亭，其中1人不慎溺水，至今深夜11點都未尋獲，明將持續搜救。

大埔湖濱公園緊鄰曾文水庫，因山區持續下雨、水庫近滿水位，六角亭被淹沒水中，潛水人員漏夜搜救。（嘉義縣消防局提供）

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