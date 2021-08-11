嘉義南靖鐵道宿舍群文資團體籲保留 台鐵：坍塌髒亂將拆除

嘉義縣南靖車站於日治時期興建，文資團體認為應指定為文化資產。（記者林宜樟攝）

2021/08/11 10:05

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉南靖車站旁台鐵宿舍群，最近傳出將拆除消息，文資團體發聲，認為此處是嘉義縣境內現存且少見的台鐵日式宿舍群，盼能保留；台鐵回應，南靖車站宿舍群已依文化資產保存法報縣府辦理文化資產評估，經文資委員會勘，確認不具指定登錄為文資價值，不少建物現況是屋頂坍塌，環境髒亂，為維護公共安全，將續辦拆除作業。

臉書文化資產粉絲專頁「文化資產報報」8月9日發文，指南靖車站旁鐵道宿舍群傳出將拆除噩耗，宿舍群為嘉南地區鐵道交通和台灣糖業發展歷史重要的一環，具有文化資產潛力，盼嘉義縣府、台鐵能出力保留；也有文資保存人士認為，宿舍內有不少珍貴文件，車站和宿舍群是生活聚落鐵道宿舍與車站形成共構機能關係，日治時期興建的南靖車站至今尚無文資身分，台鐵應儘速指定「南靖車站暨鐵道宿舍群」為文化資產。

台鐵回應，南靖車站台鐵宿舍共7間，其中4間相連木構房舍為1933年興建，2間相連木構房舍為為1945年興建、1間RC獨棟平房為1965年興建，現況已無人居住；建物因興建完成已逾50年，嘉義工務段2019年依文化資產保存法第15條規定報嘉義縣政府，辦理文化資產價值評估，2019年7月5日由文資委員召開現場會勘，確認本案建物不具列冊追蹤或指定登錄為文化資產價值。

台鐵指出，宿舍群建物興建已逾50年，現況屋頂坍塌、屋架歪斜，再利用機會不大，RC構房舍則為戰後加建，為公共安全及改善周遭環境，維護市容，台鐵局續辦拆除作業；南靖車站為1943年（昭和18年）7月30日完工，現無處分利用計畫，尚無需依文化資產保存法提報文資審議。

嘉義縣文化觀光局長許有仁說明，台鐵局曾針對該處宿舍群申請辦理文化資產價值評估，建物有改建、增建痕跡，有部分已無初建時風貌，有建物年久失修，木柱有蟻蛀情形，前廊傾倒，經委員評估，未達指定為文化資產基準。

南靖鐵道宿舍目前有不少野貓在內棲息，有民眾笑說，「已經變成可愛貓窩」；附近鄰居表示此處已多年無人居住，環境髒亂，希望能盡快改善；嘉義縣議員林緗亭則認為，南靖車站附近的南靖糖廠及宿舍目前保留狀況佳，反觀南靖車站的日式建築，在台灣已經不多，但因為台鐵長期不重視、平時不維護，要拆時才做評估，她認為宿舍群並非每棟的屋況都很糟，台灣很多景點現在都以遺構方式呈現，或許台鐵可以把宿舍群先整理乾淨，以遺構方式保留。

嘉義縣南靖車站鐵道宿舍群，文資團體呼籲保留。（記者林宜樟攝）

嘉義縣南靖車站台鐵宿舍群有不少野貓棲息。（記者林宜樟攝）

嘉義縣南靖車站鐵道宿舍群，文資團體呼籲保留。（記者林宜樟攝）

嘉義縣南靖車站鐵道宿舍群，文資團體呼籲保留。（記者林宜樟攝）

嘉義縣南靖車站鐵道宿舍群，文資團體呼籲保留。（記者林宜樟攝）

嘉義縣南靖車站鐵道宿舍群，文資團體呼籲保留。（記者林宜樟攝）

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