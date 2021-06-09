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    又是雙北返嘉確診！嘉義縣水上鄉親發出怒吼

    嘉義縣政府公布案12038足跡。（記者蔡宗勳翻攝）

    嘉義縣政府公布案12038足跡。（記者蔡宗勳翻攝）

    2021/06/09 16:01

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天公布國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增274例本土個案，雖然表列嘉義縣沒有新增個案，但其中案12038男子是6月3日從雙北返回嘉義縣水上鄉內溪村老家自我隔離，昨晚因頭昏到醫院採檢確診，雖歸案為雙北個案，嘉義縣長翁章梁仍召開線上防疫說明會，公布案12038足跡與匡列對象。

    據了解，案12038曾是地方知名人士，10多年來鮮少返鄉，由於在北部過著寄人籬下日子，在疫情緊張時刻，可以投靠的親友愈來愈少，因而回到水上鄉內溪村老家，因為沒有交通工具，案12038回家後幾乎足不出戶，只有到村裡信仰中心仁安宮站在廟口用手拜拜，三餐則由黃姓友人接濟。

    雖案12038形同自我居家隔離，沒有幾個接觸者，但8日半夜11點由救護車送往醫院，在探檢結果尚未出來就自行搭計程車離開，醫院發現確診找不到人，衛生等單位漏夜找人，終在今天凌晨1點半找到案12038送往醫院治療。

    緊急找人過程驚動地方，許多鄉親對案12038從雙北跑回來很不能諒解，紛紛在臉書開罵。

    縣府表示，案12038是在3日下午搭高鐵0845車次4車11號於晚上6點50分抵達嘉義，座位前後左右都沒有其他乘客，到站後搭計程車回水上鄉內溪村住家，8日晚上因頭暈由鄰居黃先生叫119救護車送醫，消防隊員全程穿全套防護衣送嘉義基督教醫院採檢，深夜11時通報確診。

    案12083接觸者共7人，其中需採檢6人（5人採檢陰性，1人採檢中），居家隔離3人。

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    嘉義縣長翁章梁仍召開線上防疫說明會，公布案12038足跡與匡列對象。（記者蔡宗勳翻攝）

    嘉義縣長翁章梁仍召開線上防疫說明會，公布案12038足跡與匡列對象。（記者蔡宗勳翻攝）

    嘉義縣衛生局長趙紋華說明案12038足跡與匡列對象。（記者蔡宗勳翻攝）

    嘉義縣衛生局長趙紋華說明案12038足跡與匡列對象。（記者蔡宗勳翻攝）

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