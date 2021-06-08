嘉義縣移工逾1.2萬人 縣府加強宿舍查察

嘉義縣府查察移工宿舍。（嘉義縣府提供）

2021/06/08 10:50

〔記者林宜樟／嘉義報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，苗栗縣電子廠發生移工群聚感染，嘉義縣長翁章梁指示轄內所有移工宿舍加強稽查及防疫宣導，6月9日前結合衛生局完成30人以上移工宿舍查察，請事業單位配合並落實防疫措施。

翁章梁指出，嘉義縣有1萬2840名移工（社福類5765名、產業類7075名），100人以上的移工宿舍有2家、30至100人19家，週三前將完成訪查，稽查過程若有嚴重影響移工健康安全之虞，將依外國人生活照顧服務計畫書裁量基準及就業服務法規定，處分6到30萬元。

縣府表示，查察重點包含督促雇主嚴守「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引」、加強宣導移工避免群聚（如群聚飲食、抽煙、聊天、喝酒）、儘量禁止外出、避免不必要接觸（如他縣市移工、失聯移工等），若委託仲介公司安排住所者，要做好分流，避免不同公司移工混居。

縣府勞青處處長陳奕翰表示，為方便雇主向移工宣導相關防疫資訊，勞青處將持續因應疫情變化，在line、臉書等網絡加強宣導，勞青處網站提供多國語言防疫宣導資訊，提供雇主、仲介、民眾運用，也會透過移工查察業務主動提供雇主使用。

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