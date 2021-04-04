疑超車不當迎面撞上機車 騎士枉斷魂

嘉義縣大埔鄉台3線發生疑似超車不當死亡車禍。（讀者提供）

2021/04/04 12:12

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣大埔鄉台3線351.5公里處（大埔往台南市楠西路段）4月3日下午4時許發生死亡車禍，1部小客車準備超越同向營業曳引車時，撞擊對向的2部重型機車，張姓機車騎士當場沒有生命跡象，經送往部立台南醫院新化分院急救，仍告不治，警訊後，依過失致死罪嫌將肇事的陳某移送法辦。

警方調查，26歲陳姓男子駕駛一輛黑色BMW轎車，沿著台3線由南往北行經351.5公里處時，疑因超越同向營業曳引車時未注意車前狀況，跨越黃線迎面撞上對向機車，35歲張姓男騎士彈飛、在地上翻滾幾圈，倒臥血泊中動也不動。

據了解，張姓死者與一名男性友人雙載與另位友人同行，從嘉義中埔騎車沿著台3線經大埔要去台南玩，行經事故路段，對面竟有一部黑色BMW轎車疾駛迎面而來，根本來不及閃躲就撞個正著，陳某撞到機車後失控回到北向車道撞上同向曳引車。

嘉義縣大埔消防分隊下午4時22分獲報，立即派遣救護車趕往救援，到場發現張男已經沒有生命跡象，經現場緊急救護後，就近送往部立台南醫院新化分院，急救至晚間仍告不治。

警方呼籲請用路人遵守道路標誌、標線、速限及交通安全規則行駛，並隨時注意車前狀況 保持安全間距的防禦駕駛觀念，避免交通事故發生。

嘉義縣大埔鄉台3線發生疑似超車不當死亡車禍。（讀者提供）

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