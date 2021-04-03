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    首頁　>　嘉義縣

    清明連假潤餅皮1斤漲50元 嘉義人還是衝了

    不只潤餅皮生意嚇嚇叫，東市場春捲店也是忙翻天。（記者王善嬿攝）

    不只潤餅皮生意嚇嚇叫，東市場春捲店也是忙翻天。（記者王善嬿攝）

    2021/04/03 14:40

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕清明節掃墓祭祖民間習俗吃潤餅，嘉義市東市場已經營第3代的「高家美食」，14爐火力全開、日賣逾萬張潤餅皮，而今年受原物料上漲影響，潤餅皮自原本一斤130元，漲到一斤180元，排隊人潮仍絡繹不絕，住嘉義縣水上鄉的蘇姓民眾表示，祭祖拜拜都要包潤餅，要過節還是必須買。

    高家美食第三代的高基榮表示，平日潤餅皮等麵食就是店裡招牌，清明節前後更是生意高峰，4天連假已經準備30包、每包22公斤麵粉，從昨天開始，14爐火力全開，跟二姊、三姊輪流「擦」潤餅皮，自上午6點賣到晚上9點半，每日可賣逾1萬張潤餅皮。

    高基榮說，潤餅皮重點在麵粉、鹽跟水的調和比例，麵漿調得好，加上師傅手勁，就可製作出不容易破、具彈性的潤餅皮。

    高基榮表示，清明節掃墓吃潤餅習俗，自「阿祖」長輩流傳下來，最早以前是用高麗菜葉包一些食材朝祖先方向祭拜，現在改為口感較好、有彈性的潤餅皮，而嘉義的潤餅多數會包高麗菜、豆薯、芹菜跟滷肉，還有的會包入油麵，因為許多人從事勞動工作，在潤餅內包油麵可以增加飽足感。

    住水上鄉的蘇姓民眾則表示，家裡的潤餅沒有包油麵，但是高麗菜、香菜、芹菜、豆腐、蛋條跟肉條，是基本內餡，而掃墓祭祖都會放潤餅祭拜，且潤餅皮是圓形，吃潤餅也代表闔家團圓的寓意，過節必吃。

    清明節連假民眾排隊購買潤餅皮。（記者王善嬿攝）

    清明節連假民眾排隊購買潤餅皮。（記者王善嬿攝）

    高家美食第三代高基榮忙著「擦」潤餅皮。（記者王善嬿攝）

    高家美食第三代高基榮忙著「擦」潤餅皮。（記者王善嬿攝）

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