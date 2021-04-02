一起來跳舞！嘉義縣成立街舞委員會將辦大型賽事

嘉義縣體育會街舞委員會成立。（記者林宜樟翻攝）

2021/04/02 08:44

〔記者林宜樟／嘉義報導〕為推廣街舞文化，嘉義縣體育會街舞委員會昨（4月1日）晚在六腳鄉舉辦成立大會，由嘉義縣體育會理事長羅信富頒發聘書給擔任首任主任委員嘉義縣議員詹琬蓁，總幹事由虹星文創負責人趙嘉宏擔任，未來將持續推動街舞，舉辦大型的街舞賽事，讓更多人瞭解街舞的魅力。

立委翁重鈞、中華民國街舞運動協會理事長沈智慧、嘉義縣體育會理事長羅信富、嘉義縣議員李國勝、水上鄉民代表會主席林家緯、水上鄉民代表王笙羽、六腳鄉民代表廖法志、黃善，朴子市民代表邱鉦荃、鹿草鄉民代表詹朋樺、朴子市竹圍里里長姜俊豪、六腳鄉灣內村村長趙素娟等昨晚到場參加成立大會，嘉義縣在地街舞團體進行開場表演，強而有力的舞蹈演出令觀眾讚嘆連連。

趙嘉宏年輕時就讀在地的東石高中，他愛好熱舞、街舞運動，從高中時就曾自己舉辦營隊，寫企劃書，找商家贊助，畢業後也多次舉辦街舞、熱舞活動，他成立的虹星文創昨開業，感謝各界支持，一同推廣街舞文化。

詹琬蓁說，很榮幸能與一群熱愛街舞的年輕朋友們一起催生嘉義縣體育會街舞委員會，擔任主委是責任也是使命，現階段目標是希望街舞運動能和學校社團結合，向下扎根吸引學子加入街舞行列，讓更多人認識街舞運動，之後將在嘉義縣舉辦大型的街舞賽事，藉由大型表演活動賽事，齊聚台灣各地熱愛街舞的好友來嘉義縣「以舞會友」，未來以培訓專業街舞人才代表國家出國比賽為目標，為國爭光。

沈智慧表示，近年來街舞活動逐漸受到許多人喜愛，透過街舞活動，能培養規律運動的習慣，也能透過表演藝術培養自信心，去年底街舞納入2024巴黎奧運比賽項目（霹靂舞），未來將辦理更多全國性比賽，並藉由比賽成績讓學生在升學能加分，成為選手為國爭光，將街舞發揚光大。

嘉義縣體育會街舞委員會成立，將推動街舞文化，舉辦大型賽事。（記者林宜樟翻攝）

嘉義縣體育會街舞委員會首任主委詹琬蓁（中）及總幹事趙嘉宏（左1）。

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