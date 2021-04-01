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    真的動起來！被下令減重 蔡易餘拿「健身環」甩肉畫面曝光

    民進黨立委蔡易餘昨日被總統蔡英文開玩笑地要求「3個月內減肥至100公斤以下」，不然就會開除黨籍，他對此可說是戰戰兢兢，已經開始執行減肥行動，拿起超夯的減重配備「健身環」開始努力甩肉。（翻攝自臉書）

    民進黨立委蔡易餘昨日被總統蔡英文開玩笑地要求「3個月內減肥至100公斤以下」，不然就會開除黨籍，他對此可說是戰戰兢兢，已經開始執行減肥行動，拿起超夯的減重配備「健身環」開始努力甩肉。（翻攝自臉書）

    2021/04/01 14:55

    〔即時新聞／綜合報導〕〕民進黨立委蔡易餘昨日被總統蔡英文開玩笑地要求「3個月內減肥至100公斤以下」，不然就會開除黨籍，他對此可說是戰戰兢兢，已經開始執行減肥行動，拿起超夯的減重配備「健身環」開始努力甩肉，畫面曝光引發網友熱烈討論。

    桃園市長鄭文燦昨天於民進黨中央黨部，在蔡英文見證下站上體重計，顯示體重是78.2公斤；蔡易餘也被要求站上體重計，不料蔡英文看完體重後，要求他一定要在3個月內將體重減至100公斤以下，「不然就開除黨籍」。

    民進黨嘉義縣黨部更在愚人節這天搞笑貼出公告，要求嚴格監督蔡易餘飲食。

    臉書粉專「貓與邪佞的手指」貼出蔡易餘和同黨立委莊瑞雄、王美惠的合照，笑說「這是什麼dpp南台灣彩色小戰隊嗎？」更呼籲蔡易餘趕快跟上高雄市長陳其邁運動的腳步，「不然就要被強迫移籍了」。

    蔡易餘在留言處貼出自己遊玩健身環的影片，表示「已經在努力減重！」可以看見畫面中他奮力跑動，可說是為了減肥用盡苦心，不少網友紛紛留言表示「怎麼覺得不太夠，有沒有跑一小時的影片？」、「加油喔！你一定可以的！」、「先克制飲食再逐步增加運動量，不要一下子高強度運動，身體會受不了。」

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