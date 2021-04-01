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    首頁　>　嘉義縣

    花團錦簇真的很漂亮！清明連假阿里山賞花情報報您知

    沼平公園染井吉野櫻。（黃源明提供）

    沼平公園染井吉野櫻。（黃源明提供）

    2021/04/01 12:12

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕春暖花開，清明時節的阿里山是「風和日麗、花團錦簇」最佳寫照，這個時候到阿里山國家森林遊樂區賞花、享受森林浴可說是最佳選擇。

    「阿里山達人」黃源明表示，清明連假想要觀賞染井吉野櫻，建議以新種植的植栽為主，也就是樹形較小、花況較優的櫻花樹，包括沼平公園、阿里山植物園、大門收費站、商店旅社區及慈雲觀景台等都有新種植的染井吉野櫻。

    黃源明指出，目前盛開的重瓣櫻就以八重紅枝垂最吸睛，因為數量不多，只有在工作站櫻王後方圓形廣場和旅社區青山別館才有，特別是青山別館的八重紅枝垂（業者標示為雨晴枝垂）是遊樂區內最大的一棵，目前都已進入滿開階段，上山賞花的朋友們，請勿錯過。

    主角櫻花之外的季的其他植物，黃源明強烈推薦玉山杜鵑，因為今年花況特別好，在第一管制站前就有壯觀的玉山杜鵑，祝山林道、沼平公園、神木步道、香林國小外也都有明顯花況，應該是除染井吉野櫻外，園區目前最受矚目的開花植物。

    其他盛開的植物還有台灣一葉蘭、垂絲海棠、木蘭、雛菊、西洋蒲公英、茶花、雲南黃馨、金雀兒、海芋等，推薦的賞花景點為阿里山植物園、生態教育館、沼平公園、工作站等。

    阿里山公路69公里處的刷坡交管為平日（假日及連假無管制），79公里附近有兩處明隧道施工，採機動管制或依號誌通行。花季假日（含清明連假）早上6時至中午11時的65公里以上路段有交管措施，上山朋友要多加留意。

    阿里山監工區高砂櫻。（黃源明提供）

    阿里山監工區高砂櫻。（黃源明提供）

    阿里山工作站木蘭。（黃源明提供）

    阿里山工作站木蘭。（黃源明提供）

    沼平公園玉山杜鵑。（黃源明提供）

    沼平公園玉山杜鵑。（黃源明提供）

    阿里山到處可見玉山杜鵑美麗的花況。（黃源明提供）

    阿里山到處可見玉山杜鵑美麗的花況。（黃源明提供）

    阿里山旅社區台灣一葉蘭。（黃源明提供）

    阿里山旅社區台灣一葉蘭。（黃源明提供）

    阿里山慈雲寺多花紫藤。（黃源明提供）

    阿里山慈雲寺多花紫藤。（黃源明提供）

    阿里山沼平垂絲海棠。（黃源明提供）

    阿里山沼平垂絲海棠。（黃源明提供）

    阿里山植物園染井吉野櫻。（黃源明提供）

    阿里山植物園染井吉野櫻。（黃源明提供）

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