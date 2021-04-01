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    首頁　>　嘉義縣

    蔡英文下令減肥 民眾驚見蔡易餘看板人臉消失「瘦身中」

    立委蔡易餘的看板人臉消失，用「瘦身中」代替。（記者林宜樟翻攝）

    立委蔡易餘的看板人臉消失，用「瘦身中」代替。（記者林宜樟翻攝）

    2021/04/01 08:18

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣立委蔡易餘昨（3月31日）被民進黨主席、總統蔡英文「下令」3個月內將體重減至100公斤以下，有民眾發現，嘉義縣竟已有蔡易餘的「瘦身中」看板，剛好與蔡英文的「命令」不謀而合；蔡易餘說，真的很恰巧，先前與團隊討論設計看板時，「大家都說我胖」，所以突發奇想以「瘦身中」為主題編排，吸引民眾目光之餘，讓更多民眾看到總統的十大政見。

    民進黨今年以蔡英文總統結合黨籍縣市議員、立委宣傳總統的十大政績，蔡易餘表示，吊掛宣傳看板，是為讓更多民眾知道，小英政府願意做民眾的隊友，他細數蔡英文十大政績，如連續5年調漲基本工資、2020經濟成長率居全球發展中國家第一名、育兒津貼加碼、稅改減輕556萬家戶受惠、育兒津貼加碼、外銷訂單創新高、經濟穩定成長等有感政策。

    蔡易餘笑說，目前是他「史上最胖」的時候，為了確保照片與本人一致，先保留照片等待減肥成功後再提供。

    民進黨嘉義縣黨部指出，目前嘉義縣民進黨籍有17名議員、2名立委與蔡英文總統推出有感政績看板，預計從4月中旬到7月中旬規劃「台灣政進步 向您報進度」施政說明會，會以黨籍立法委員與縣市議員選區執行規劃，希望加強政績宣傳，破除錯誤資訊，讓人民更了解自身權益。

    嘉義縣民進黨籍議員與總統蔡英文共同宣傳政績的看板。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣民進黨籍議員與總統蔡英文共同宣傳政績的看板。（記者林宜樟攝）

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