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    首頁　>　嘉義縣

    嘉縣元月迄今已抓156隻綠鬣蜥 學者：比去年同期少2成2

    一隻母綠鬣蜥昨誤闖嘉義縣一處民宅外面，學者懷疑因遭槍擊、受人為干擾導致。（民眾提供）

    一隻母綠鬣蜥昨誤闖嘉義縣一處民宅外面，學者懷疑因遭槍擊、受人為干擾導致。（民眾提供）

    2021/03/31 22:00

    〔記者王善嬿／嘉縣報導〕一隻80公分長母綠鬣蜥，昨誤闖嘉義縣中埔鄉民宅，引發地方熱議，而根據受嘉義縣政府委託移除的嘉義大學生物資源系統計，今年元月迄今已捕抓156隻綠鬣蜥，較去年同期少2成2，將持續觀察、分析移除成效。

    嘉大生資系助理教授陳宣汶表示，民眾一般常看見綠鬣蜥出沒，多在11、12月交配期，因公蜥為吸引母蜥，為展示會出現橘色、橘紅色的顏色，並站在較顯眼位置，而交配完後，懷孕母蜥就會找河岸沙質土地挖洞產卵，今年元月到現在已移除156隻，較去年同期201隻，少了約2成2。

    陳宣汶表示，綠鬣蜥除可能與本土生物有資源競爭關係，主要是會吃農民種植的果樹、雜糧幼苗，甚至挖洞產卵而破壞灌溉溝渠土堤，因此也曾遇過民眾持空氣槍射擊、移除綠鬣蜥。

    然而如昨天發現懷孕母蜥的地方，並不是所監測綠鬣蜥數量較多的地方，從母蜥身上發現的鉛彈研判，受到人為干擾，而離開原本棲息地的可能性較大，因此民眾如為了移除綠鬣蜥，持空氣槍射擊，無法將其一槍斃命，反而使綠鬣蜥受傷痛苦而亂竄，原本不會跑到民家，可能因此受驚嚇、誤闖民宅，建議民眾還是先通報嘉義縣農業處，由專人處理。

    他也提醒，經過研究，綠鬣蜥身上有蠻多寄生蟲，如食肉恐有食安疑慮，民眾如抓到綠鬣蜥，還是交給縣府農業處處理較妥。

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