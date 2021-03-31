嘉義穹頂影展今晚首映 翁滋蔓與翁章梁一起「躺著看電影」

翁滋蔓與嘉義縣長翁章梁等人體驗穹頂影展影片。（記者林宜樟攝）

2021/03/31 21:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣文化觀光局舉辦台灣首次的「2021嘉義穹頂國際影展嘉年華」，今晚舉辦首映會，邀請藝人翁滋蔓、「國民女友」祈錦鈅擔任特別嘉賓，與嘉義縣長翁章梁及策展人高培樺一起「躺著看電影」，體驗360穹頂影展，還有環保科藝塗鴉及嘉義縣定古蹟「朴子配水塔」光雕投影秀。

「2021嘉義穹頂國際影展嘉年華」將於4月1日至4月7日在嘉義縣朴子市嘉藝點水道頭文創聚落登場，由高培樺策展，打造360度全球形穹頂嘉年華節，邀請14個國家、17部作品參展，帶來沈浸式360穹頂體驗（360 Immersive Dome Experience）。

今晚首映會翁滋蔓、祈錦鈅擔任嘉賓，與翁章梁等人一起體驗360穹頂影展，翁章梁表示，嘉年華活動以回歸簡樸初心，喚醒對自然、人文的愛與分享為策展理念，本次影展中義大利藝術家羅睿格《森林守護者86400》作品令人動容，藝術家走入阿里山，記錄「森林守護者」鄒族獵人一天的生活，透過360穹頂體驗，彷彿置身於嘉義山林中，學習獵人的智慧。

這次影展讓嘉義與世界14個國家藝術家的作品產生連結，期待透過不同詮釋主題與創作方式，將嘉義縣「山、海、平原」人文自然之美，推向世界舞台。

嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，活動還有結合嘉義縣特色的4組駐村創作、現地表演、茶席演繹、縣定古蹟「朴子配水塔」光雕投影秀及投影互動遊戲等豐富活動，邀請大小朋友把握連假期間來嘉走春玩藝。

高培樺說，他從2019年駐村嘉義阿里山，愛上美麗的嘉義縣，影展作品其中一部是他與阿里山鄉來吉國小學生的合作影片，希望透過活動激發更多下一代科技藝術人才，活動也獲得GoPro公司贊助MAX 360相機設備，藝術團隊將於嘉年華活動後進入嘉義校園分享360全穹頂概念創作，讓學子們近距離接近360穹頂影片製作過程。

影展嘉年華活動免費參加，活動資訊及報名方式可搜尋「2021嘉義穹頂國際影展嘉年華」FB活動粉絲專頁、專線預約0988-196-686報名，活動落實防疫措施，民眾需配帶口罩、保持社交距離，會場實聯制、測量額溫及進場手部酒精消毒。

翁滋蔓與嘉義縣長翁章梁等人體驗穹頂影展影片。（記者林宜樟攝）

嘉義縣定古蹟「朴子配水塔」光雕投影秀，翁滋蔓與小粉絲合影。（記者林宜樟攝）

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