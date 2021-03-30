好美！阿里山蒸汽檜木列車穿梭櫻花樹 遊客驚艷

花季限定水山線蒸汽檜木列車，如詩如畫。（黃源明提供）

2021/03/30 10:46

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕因應伐除枯立木、危木等不良林木載運需求，阿里山林業鐵路水山線蒸汽機車重出江湖，適逢阿里山花季，蒸汽檜木列車穿梭綻放的櫻花樹間，不僅攝影玩家追著火車跑，更令遊客驚艷不已，直呼「好事要發生了」。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處表示，林業鐵路1912年通車後，早期主要任務為運輸木材，在阿里山林場擁有綿密支線路網，自1963年停止伐木工作後，逐漸轉型為觀光鐵道，運材場景已不復見，林務局肩負造林與保育重擔，透過伐除枯立木、危木等不良林木，增加林間透光度及林地保護效果，提升森林景致及創造健康森林，因應載運需求，開行SL-31蒸汽火車附掛工程列車載運疏伐木，開行至沼平車站與SL-24蒸機相會，與綻放的櫻花構成經典畫面。

「阿里山達人」黃源明3月29日傍晚完成SL-31號蒸汽檜木主題列車活動時，發現蒸汽主題列車空車往沼平車站行駛，經驗告訴他應該有特殊任務，趕緊回到沼平車站，這時蒸汽檜木列車已準備就緒，水山線鐵道也進行淨空，終於在事隔多年後，再度目睹蒸汽檜木列車行駛在水山線，更珍貴的是在花季的染井吉野櫻盛開之際。

黃源明表示，連他這個「阿里山通」巧遇櫻花版的蒸汽檜木列車都振奮不已，遊客更是驚呼連連，異口同聲說「太幸運了」。

花季限定水山線蒸汽列車，畫面真的太漂亮了。（黃源明提供）

花季限定水山線蒸汽列車，畫面真的太漂亮了。（黃源明提供）

花季限定水山線蒸汽列車，穿梭櫻花樹畫面美不勝收。（黃源明提供）

花季限定水山線蒸汽列車，穿梭櫻花樹畫面美不勝收。（黃源明提供）

水山線蒸汽列車重出江湖。（黃源明提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法