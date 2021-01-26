港人YouTuber回饋台灣出奇招 一日義消幫嘉縣招新血

在台港人YouTuber高佬、肥仔、嘉樂今天到嘉義縣消防局第二大隊體驗義消生活。（記者林宜樟攝）

2021/01/26 21:40

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣消防工作勤務繁重，義消是一大助力，但近年來年齡老化，新血不足，在台港人YouTuber高佬、肥仔、嘉樂今天到嘉義縣消防局第二大隊拍片，從早到晚體驗一日義消的生活，他們參與訓練，穿上制服時直說「真的好感動！」，希望能鼓勵更多人投入志工服務，也鼓勵在台港人用行動回饋台灣。

3位在台港人高佬、肥仔、嘉樂經營YouTube頻道「台式生活X高佬肥仔」，高佬和肥仔在台灣生活已超過10年，常以新住民視角拍片分享在台灣的生活，曾拍攝在台港人發起的老人院義剪活動及台灣好人好事影片。

他們說，20年前香港有一部火紅的電視劇「烈火雄心」，描述消防員的故事，當時很想體驗消防員的生活，「今天終於可以圓夢！」，體驗當義消，並回饋台灣，希望讓更多人加入義消工作，也分享義消的好人好事給更多國內外朋友瞭解。

今天高佬、肥仔、嘉樂由嘉義縣消防局教官李驊恩、第二大隊副隊長陳泰吉等人指導，介紹義消制服著裝、需要的條件，還體驗鐵籠等訓練情境，他們更說「穿上義消制服，真的很感動，但壓力大、責任更大」。

嘉義縣消防局表示，嘉縣義消包含婦宣隊、鳳凰志工等，共有1198名人力，但嘉縣幅員廣大，且義消志工人力年齡層逐漸增長，缺少新血加入，希望透過YouTuber的義消體驗，讓更多人投入，展現「人飢己飢、人溺己溺」的精神，一同守護人民生命財產安全。

嘉義縣消防局教官李驊恩、第二大隊副隊長陳泰吉指導YouTuber體驗義消工作。（記者林宜樟攝）

在台港人YouTuber高佬、肥仔、嘉樂今天到嘉義縣消防局第二大隊拍片，體驗當義消的生活。（記者林宜樟翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法