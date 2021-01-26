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    首頁　>　嘉義縣

    社區透天厝旁土地將設大面積光電板 東石人抗議

    嘉義縣東石鄉民在觀海三路太陽能光電板設置地點旁集結抗議。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣東石鄉民在觀海三路太陽能光電板設置地點旁集結抗議。（記者林宜樟攝）

    2021/01/26 16:58

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣東石鄉觀海三路旁一處面積3003平方公尺的縣有非公用土地，去年由縣府辦理標售，以1900萬餘元標出；最近標得土地的能源公司依法申請，在這塊使用分區為特定專用區甲種建築用地的土地上進行太陽能光電板設置工程，但土地旁居民看到大片光電板將設置在住家社區旁，質疑反射光線會影響居住及行車安全，也擔心未來報廢及回收問題，今天集結抗議，要求縣府要為居民主持公道，更要求暫停施工。

    嘉義縣議員李國勝等向縣府會勘人員說明居民訴求。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣議員李國勝等向縣府會勘人員說明居民訴求。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣議員李國勝、東石鄉公所顧問林俊雄、東石鄉代表會主席黃東岳、代表黃錫駒等今天與50多位附近住戶在此地陳情抗議，指太陽能板平常設置在屋頂，或依法可設置的魚塭、農地等，較不會影響民眾生活，但能源公司卻在社區住家隔條路的建地地面上設置大面積光電板，未來若設置完成，附近數十戶透天厝恐會被大面積的光電板反射光線干擾生活，駕駛若被光線反射影響到視線，也有行車安全疑慮；居民也說，光電板未來使用年限到後報廢，若能源公司未妥善處理，恐造成環境污染，讓附近居民很擔心。

    東石鄉居民在路旁綁上抗議布條。（記者林宜樟攝）

    東石鄉居民在路旁綁上抗議布條。（記者林宜樟攝）

    李國勝說，大面積的光電板要設置，恐影響到附近居民生活，能源公司卻未開說明會，與民眾溝通說明，讓居民人心惶惶，他要求縣府要妥善處理；縣府到場會勘人員承諾，將把各項意見轉知給能源公司瞭解。

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