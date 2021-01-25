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    首頁　>　嘉義縣

    配合桃醫專案 今起進入嘉義市醫療院所須出示健保卡

    嘉義市醫療院所今天起實施入口出示健保卡、詢問桃醫就醫史等措施。（記者王善嬿攝）

    嘉義市醫療院所今天起實施入口出示健保卡、詢問桃醫就醫史等措施。（記者王善嬿攝）

    2021/01/25 16:58

    〔記者王善嬿／嘉市報導〕配合中央流行疫情指揮中心啟動衛生福利部桃園醫院專案，嘉義市醫療院所即日起，實施入口出示健保卡、詢問桃醫就醫史措施。

    嘉義市衛生局疾病管制科指出，如果民眾1月6日到19日，曾到桃園醫院就醫、陪病、住院及探病等，請配合暫緩產檢、體檢、洗牙等非急症之就醫。

    疾病管制科表示，1月6日到19日曾到桃醫住院及其同住者，或是陪病者及其同住者，應列為「居家隔離」，請勿進入醫療院所，並儘速聯絡嘉義市衛生局05-2341150，如確認為居家隔離個案，請個案依循衛生單位指示就醫；同時期曾到桃醫「急診」就醫病人及工作人員，經指揮中心註記為「列為自主健康管理對象」，如具發燒、呼吸道、嗅味覺異常、腹瀉等症狀，請基層診所及非採檢醫院，依循嘉義市COVID-19就醫分流，開立轉診單上午轉介台中榮民總醫院嘉義分院，下午及晚上轉介到衛生福利部嘉義醫院就醫採檢。

    如經醫療機構詢問民眾，1月6日到19日曾到桃醫就醫然而非急診，因健保卡目前未有註記，個案如自述發燒、呼吸道、嗅味覺異常、腹瀉等疑似武漢肺炎COVID-19症狀，建議依循上述分流轉介採檢；如非上述症狀就醫，病患於診間應全程佩戴口罩，醫護人員加強個人防護裝備。

    嘉義市衛生局提醒，民眾進入醫療院所應全程佩戴口罩，減少不必要陪病或探病，改以視訊或打電話，替代實地探視，並請醫院轉交給病患的物品，落實「勤洗手，拱手不握手」。

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