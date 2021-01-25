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    首頁　>　嘉義縣

    嚴格管控！ 嘉義長庚停止一般病房探病

    嘉義長庚醫院院區進行體溫檢測。（記者林宜樟翻攝）

    嘉義長庚醫院院區進行體溫檢測。（記者林宜樟翻攝）

    2021/01/25 16:38

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，嘉義長庚醫院今天下午表示，為確保就醫民眾健康及維護醫療院所安全，1月26日（週二）起停止一般病房探病，住院病人僅限陪病者1人，請親友改採視、通訊方式關心，同時進入醫院的病人、陪病者皆須完成健保卡讀卡，詳加核對旅遊史、接觸史等。

    嘉義長庚醫院表示，加護病房探視仍維持每日固定1次，探視時段為上午11點到11點30分，每床每次以1人為限。每名住院病人以陪病者1名為限，陪病者採實名制，進入醫院請持「陪病證」，請陪病者盡量減少在院內移動。

    大林慈濟醫限縮病房探病次數為1次

    另外，嘉義縣大林慈濟醫院也宣布，限縮病房探病次數為1次，進入醫院採實名制登錄，自今天（1月25日）下午1點30分起，民眾需出示健保卡，過卡才可進入，關閉感恩樓大門出入口，需由大愛樓、B1停車場進出。

    大林慈濟醫院即日起病房探病次數由原來的上、下午各1次，限縮為上午1次，各加護病房探病時間為上午10點30分至11點，身心科病房為上午10點至11點，心蓮病房及一般病房探病時間為11點至11點30分，產後護理之家及住宿型長照機構每房開放一時段，其中一般病房及住宿型長照機構不開放星期六、日及國定假日探病。

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    大林慈濟醫院管制情形。（記者林宜樟翻攝）

    大林慈濟醫院管制情形。（記者林宜樟翻攝）

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