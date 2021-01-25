LINE群貼丹麥技師假足跡 嘉義男子被法辦

男子在LINE群貼假消息，被警方法辦。（記者林宜樟翻攝）

2021/01/25 17:06

〔記者林宜樟／嘉義報導〕台塑嘉義縣新港廠日前傳出一位丹麥籍技師染疫，嘉義縣朴子分局警方於網路巡邏發現，於LINE社群「嘉義綠豆大小事」有暱稱「馬克」男子，未經查證公開散播「台塑新港廠的技師/案874走過的足跡2021年」、「這是真的嗎」、「這樣等於全嘉義觀光景點都去過了」等語，貼文內容引起網友恐慌，貼文於公開群組散佈，可供不特定人閱覽，訊息經嘉義市政府網路公告證實為不實訊息，為迅速闢謠，朴子分局專案小組全力追查散布訊息男子到案，經訊問後移送偵辦。

朴子分局警方表示，網路上不實謠言不斷流傳，防疫視同作戰，防疫專案小組清查不實訊息散播來源及發文者身分，通知嫌疑人到案說明，「馬克」供稱透過通訊軟體收到不知名網友傳送圖片，坦承未經查證，即任意散播有關傳染病流行疫情謠言或不實訊息。

警方表示，張貼訊息已由嘉義市政府網路公告為不實訊息，內容提及該案確診技師足跡遍布嘉義觀光地區並非屬實，恐造成嘉雲南地區民眾恐慌，有觸犯傳染病防治法第63條「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，科新台幣三百萬元以下罰金。」及制定嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條「散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣三百萬元以下罰金。」規定之虞，全案偵訊後函送嘉義地檢署偵辦。

朴子分局分局長蔡進明呼籲民眾接獲來源不明或未經證實疫情資訊時，切勿隨意散播、轉傳，應先向疾管署及中央流行疫情指揮中心查證內容是否屬實，亦可加入疾管署官方LINE「疾管家」（@taiwancdc）即時獲得防疫資訊。

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男子在LINE群貼假消息，被警方法辦。（記者林宜樟翻攝）

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