遛狗狗被咬氣憤報警 飼主雙方都挨罰

被咬的犬隻送醫救治。（圖由嘉義縣家畜所提供）

2021/01/25 15:01

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣家畜疾病防治所去年底接獲民雄鄉月眉派出所移辦案件，新港鄉蔡姓男子牽著狗遛狗時，與張姓鄰居飼養犬隻發生互咬事件，受傷犬隻經送醫治療後傷勢輕微，然而遛狗民眾不接受鄰居道歉，堅持報警，雙方經調查發現，均未善盡飼主責任，張姓鄰居飼養犬隻未完成絕育、寵物登記、狂犬病預防注射，蔡男的犬隻未完成絕育，雙方都違反動物保護法與動物傳染病防治條例，共被開罰13萬3000元。

家畜所表示，蔡姓民眾與兒子於遛狗時，遭張姓鄰居的犬隻嗅聞後，兩犬相互撕咬，蔡男飼養的犬隻受傷送醫，案件發生後張姓鄰居將犬隻抱離現場，當下向蔡姓民眾道歉，事後表示願意賠償，但遭蔡男拒絕，堅持報警。

經調查，張姓鄰居飼養犬隻未完成絕育、寵物登記和狂犬病預防注射，依動保法第27、31條及動傳條例第45規定可開罰8萬3000元，報警的蔡男所飼養犬隻未完成絕育，依動保法第27條規定開罰5萬元。

家畜所指出，依動保法規定，未為寵物完成絕育者可開罰5萬至15萬元，未完成寵物登記者可開罰3000至1萬5000元，未完成狂犬病預防注射者可依動傳條例開罰3萬至15萬元，呼籲飼主善盡飼主責任，勿以身試法。

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