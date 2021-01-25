為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　嘉義縣

    遛狗狗被咬氣憤報警 飼主雙方都挨罰

    被咬的犬隻送醫救治。（圖由嘉義縣家畜所提供）

    被咬的犬隻送醫救治。（圖由嘉義縣家畜所提供）

    2021/01/25 15:01

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣家畜疾病防治所去年底接獲民雄鄉月眉派出所移辦案件，新港鄉蔡姓男子牽著狗遛狗時，與張姓鄰居飼養犬隻發生互咬事件，受傷犬隻經送醫治療後傷勢輕微，然而遛狗民眾不接受鄰居道歉，堅持報警，雙方經調查發現，均未善盡飼主責任，張姓鄰居飼養犬隻未完成絕育、寵物登記、狂犬病預防注射，蔡男的犬隻未完成絕育，雙方都違反動物保護法與動物傳染病防治條例，共被開罰13萬3000元。

    家畜所表示，蔡姓民眾與兒子於遛狗時，遭張姓鄰居的犬隻嗅聞後，兩犬相互撕咬，蔡男飼養的犬隻受傷送醫，案件發生後張姓鄰居將犬隻抱離現場，當下向蔡姓民眾道歉，事後表示願意賠償，但遭蔡男拒絕，堅持報警。

    經調查，張姓鄰居飼養犬隻未完成絕育、寵物登記和狂犬病預防注射，依動保法第27、31條及動傳條例第45規定可開罰8萬3000元，報警的蔡男所飼養犬隻未完成絕育，依動保法第27條規定開罰5萬元。

    家畜所指出，依動保法規定，未為寵物完成絕育者可開罰5萬至15萬元，未完成寵物登記者可開罰3000至1萬5000元，未完成狂犬病預防注射者可依動傳條例開罰3萬至15萬元，呼籲飼主善盡飼主責任，勿以身試法。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    用中草藥治療皮膚病老狗拒送醫 飼主挨罰又敗訴
    2020/10/24 09:27

    用中草藥治療皮膚病老狗拒送醫 飼主挨罰又敗訴
    被爆水母斷肢、魟魚受傷一直沒好 Xpark：絕無虐待
    2020/10/15 12:37

    被爆水母斷肢、魟魚受傷一直沒好 Xpark：絕無虐待

    領航盃無人機創意應用競賽正式啟航
    新港狗場驚傳狗吃狗 嘉縣開罰場主送辦
    2020/10/11 17:01

    新港狗場驚傳狗吃狗 嘉縣開罰場主送辦
    批藍營無理由阻擋防疫及農產品加工法案 陳吉仲挨告獲不起訴
    2020/02/26 10:55

    批藍營無理由阻擋防疫及農產品加工法案 陳吉仲挨告獲不起訴
    嘉義縣今日熱門
    入夜再降溫！14縣市低溫特報 新北至高雄低溫下探10度
    2021/01/18 16:40

    入夜再降溫！14縣市低溫特報 新北至高雄低溫下探10度

    省很大！春節送禮阿里山EASY GO優質商品任您購
    2021/01/18 19:12

    省很大！春節送禮阿里山EASY GO優質商品任您購

    南方水氣週五襲台！最新預測：全台降雨機率都高
    2021/01/19 00:29

    南方水氣週五襲台！最新預測：全台降雨機率都高

    水上蓮香米送暖 愛的小站助弱勢
    2021/01/18 21:37

    水上蓮香米送暖 愛的小站助弱勢

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播