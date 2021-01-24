梅山公園粉紅胭脂梅花現蹤 猶如華航LOGO

劉文科拍到梅山公園有粉紅胭脂色的梅花，形同華航LOGO。（圖由劉文科提供）

2021/01/24 16:26

〔記者王善嬿／梅山報導〕嘉義縣梅山公園種植3千多株梅花盛開猶如白雪，今天大批遊客湧入賞花，梅東村長劉文科長期觀察梅山公園梅花，拍攝到少見的帶有粉紅胭脂色點的梅花，猶如華航LOGO，讓觀者驚喜不已。

劉文科說，他每天下午會到梅山公園運動，就會觀察、攝影梅花，去年意外發現有的梅花白中透著粉紅胭脂色點，今年還拍到猶如華航LOGO的梅花，白色花瓣有粉紅色點圍一圈，他稱為粉紅胭脂梅，全公園僅有4、5株可看到，十分少見。

梅山鄉公所秘書田清標說，梅山公園梅花往年元旦就會盛開，今年花期延遲，22日左右進入盛開期，目前開花約9成，可以維持1個星期，六、日都很多遊客；大部分都是白色花朵，全公園帶有粉紅色點梅花非常少。

嘉義大學園藝系主任沈榮壽表示，桃、李、梅、杏花都屬於落葉系果樹，需要累積一定的低溫需求量，才會發芽、休眠打破而開花，以梅花而言，約需要低溫攝氏10度以下，累積約300個小時，去年底到今年初涼溫較晚報到，因此累積到最近盛開。

沈榮壽表示，花色通常來自遺傳，梅花這類多年生植物，經常會發生芽條變異，白色中透著粉紅色的花瓣，可能就是芽條變異所致，如果希望有較多的帶粉紅色花瓣，可以將該株梅花剪枝嫁接，此類花朵數量就會愈來愈多。

梅山公園近3天進入盛開期，大批遊客賞花。（記者王善嬿攝）

梅山公園少數梅花花瓣帶有粉紅色點。（記者王善嬿攝）

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