獨家》鄭進龍採收270公分「人形山藥」 55台斤破19年種植紀錄
〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣中埔鄉頂埔村69歲農民鄭進龍，自2002年種植「台農5號」山藥迄今19年，近日採收自種的山藥，不只形體長得像人形，長度約270公分，直立起來比一個人還高，重量約55台斤也打破他的種植紀錄。
鄭進龍在中埔山區意外發現台灣原生種山藥，經中埔鄉農會、農業試驗所分析、實驗，取名為「台農5號」（又稱紅龍山藥），因外型好、營養成分高，一台斤可賣逾100元，農會、農試所輔導農民種植，產量最大時曾設2個產銷班，然而近年因曾有其他縣市爆出不當使用農藥，以及山藥種植需更換土壤、搭棚子等較麻煩，多數農民轉種香蕉，少見「紅龍山藥」。
鄭進龍說，他與太太年紀大、體力差，無法大量種植山藥，但為了避免紅龍山藥斷種，每年清明節前後種植2、3株「傳宗接代」。
鄭進龍表示，19年前剛開始種時，山藥重量約25斤，2018年曾種比貨車長、36斤的山藥，今年55台斤，是他種山藥19年來最大的一株，且長得像人形，很有成就感。
頂埔村長羅偉銘說，鄭進龍2002年開始種紅龍山藥，10幾年來曾種植許多山藥，近年因山藥產業沒落、鄭進龍也年邁，現在紅龍山藥很少見，此次種出長約270公分、重55斤的山藥，村民都嘖嘖稱奇。