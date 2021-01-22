極光哈密瓜、大埔砂鍋魚頭... 邀小英「年菜吃我嘉」

嘉義縣農會總幹事黃貞瑜邀請縣長翁章梁、立委陳明文及蔡易餘一起展現手藝。（記者林宜樟翻攝）

2021/01/22 08:41

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣擁有豐富的農漁特產，縣府推出「嘉義優鮮」品牌打入全國市場，嘉義縣農會總幹事黃貞瑜與縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘在農曆過年前合體拍攝年菜料理影片，在臉書同步推出「總統，年菜吃我嘉的」影片，邀請總統蔡英文選擇嘉義縣優質食材吃好料。

黃貞瑜表示，這次網羅十八鄉鎮最優質的食材，料理出多道在家就能輕鬆煮的年菜組合，過去年節很多人都會外出餐廳吃團圓飯，但今年適逢疫情，民眾減少外出，嘉義縣提供多樣化健康新鮮的食材供採購選擇，喜歡下廚或外食族，可上網訂購，在家輕鬆料理，吃的更安心。

影片中，桌上擺滿十八鄉鎮農漁特產，吸引鄉親目光，拚盤裡有爆紅的「極光」哈密瓜，搭配東石一口烏魚子，鮮甜口感，帶起一股美食新潮流；大埔鄉急速冷凍的砂鍋魚頭料理，一通電話宅配到家，是桌上不可或缺豐富的鍋菜。

黃貞瑜推薦六道年菜料理，有「超彭湃牛轉拼盤」、「步步高升菜頭粿」、「開運五行炒食蔬」、「我就愛吃臺灣豬」、「砂鍋年年有魚」、「苦茶油童子雞」等等，她的母親李秀美從旁協助，從洗菜、切菜、烹煮到最後擺盤，生活化的平民年菜，在家就能輕鬆搞定。

陳明文則以鹽及橄欖油煮出色彩豐富的食蔬料理，翁章梁油煎菜頭粿，推薦蘸上蒜頭醬油即可開吃，蔡易餘用大火快炒麻油臺灣豬，現場香氣四溢，令人食指大動。

黃貞瑜邀請總統來吃嘉義年菜，在家料理，只要稍微烹煮炒過，甚至加熱，就能快速享用最棒的年夜飯。

嘉義縣農會總幹事黃貞瑜邀請縣長翁章梁、立委陳明文及蔡易餘一起展現手藝。（記者林宜樟翻攝）

嘉義縣農會總幹事黃貞瑜。（記者林宜樟翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法