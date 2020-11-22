新港古民村推「魚龍入青雲」水餃 遊客笑稱如武俠小說「超威」

新港鄉古民社區開發的「魚龍入青雲」空心菜龍膽石斑水餃。（記者林宜樟攝）

2020/11/22 17:29

［記者林宜樟／嘉義報導］嘉義縣新港鄉古民村是全台灣生產空心菜產量最大的村落 ，社區近年來將空心菜結合開發特色商品如饅頭、應菜麵等，今天發表「魚龍入青雲」空心菜龍膽石斑水餃，鮮綠的水餃皮和Q彈的魚肉，讓試吃民眾讚不絕口，有遊客得知水餃名稱，直說「好像武俠小說，超威風！」

新港鄉農會總幹事林雅欣說，鄉內空心菜種植面積約50公頃，1年可收穫12到15次，產量全台最高；古民社區發展協會理事長蔡峻傑說，全台1天空心菜產量約10噸，古民村可占4成，為讓空心菜有更多元的利用方式，近年來由雲嘉南區聯合服務中心輔導，

勞動部創業鳳凰顧問黃采燕和崑山科技大學企管系主任呂德財等人指導，將賣像不佳的空心菜加工製作成空心菜麵與空心菜玫瑰饅頭，發展社區產業。

蔡峻傑妻子劉寶薇說，今年社區構思開發新產品，結合返鄉青農洪連懋提供有生產履歷空心菜做成水餃皮，包入屏東枋寮青農潘瓊惠具生產履歷的龍膽石斑內餡，與古民社區照顧關懷據點及巷弄長照站的長輩一起製作「魚龍入青雲」元寶水餃。

劉寶薇說，研發過程將空心菜打成汁摻入中筋麵粉中做成水餃皮，一開始太硬、厚，經多次研發調整，才拿捏出黃金比例讓水餃皮Q彈可口；她說，許多老人家手腳不靈活，透過一同桿麵粉、包水餃，回憶起年輕時做菜的回憶，創新水餃預定明年量產，正規劃明年帶著長輩一起到其他社區推廣銷售，讓他們更有活力與自信。

古民社區今天舉辦「兄弟社區來相肩、共祝長者金婚慶」活動，縣長翁章梁昨到場參與時表示，社區將返鄉青農的農特產品結合製成高經濟價值產品，還培訓社區長者從被照顧者成為加工生產者與推廣者，提升自我價值，值得肯定。

新港鄉古民社區開發的「魚龍入青雲」空心菜龍膽石斑水餃。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長翁章梁等今天參與「魚龍入青雲」水餃發表會。（記者林宜樟攝）

古民社區用空心菜製成的應菜麵。（記者林宜樟攝）

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