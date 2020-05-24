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新塭嘉應廟「尹王爺」託夢又立筊 信徒嘖嘖稱奇

台南市後壁區長短樹的莊子田在布袋鎮新塭嘉應廟擲出立筊。（記者蔡宗勳攝）

台南市後壁區長短樹的莊子田在布袋鎮新塭嘉應廟擲出立筊。（記者蔡宗勳攝）

2020-05-24 15:57:15

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕真的太神奇了！嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟「尹王爺」不僅託夢給家住台南市後壁區的莊子田，當莊子田跑來嘉應廟「求證」是否要其參與「南巡北狩」遶境活動時，還出現立筊，莊子田當場嚇一跳，廟方人員也直呼神奇，笑說「尹王爺自己調兵遣將」。

36歲、擔任業務員的莊子田，與新塭嘉應廟的因缘就只有10多年前參加過一次「衝水路」，平常的業務範圍也幾乎與新塭無關。

莊子田表示，5月20日一早「尹王爺」來到其夢中的情境是嘉應廟的4人「大攢轎」起駕，直衝神桌下旨示，由筆生在旁紀錄成符令，一共下了5道旨示，第五道上面寫著「莊子田」，而且「田」字超級大，當想要問說這是什麼狀況時就醒了過來，發現已經早上6點天都亮了。

由於家中信奉「三太子」，莊子田先上香告知夢境情事，並秉告進公司處理事務後就會到新塭嘉應廟上香擲筊確認。

20日上午10點多，莊子田來到新塭嘉應廟，向九龍三公、尹王爺等神尊上香後開始擲筊，第一次問「尹王爺」是否有託夢結果擲出聖筊，接著問是否在講「南巡北狩」的事也獲聖筊，最後擲筊問如果是要其與家中的三太子參與「南巡北狩」就請連賜3個聖筊，結果在連2個聖筊後，第3個出現立筊，廟方人員見狀直說太神奇。

新塭嘉應廟「南巡北狩」主任委員蘇良山表示，「南巡北狩」從嘉應廟出發後，先跨越八掌溪南下台南市北門區、接著出巡將軍、七股、西港、佳里、學甲與盬水區，再跨八掌溪回到嘉義縣義竹鄉，遶境鹿草鄉、朴子市、東石鄉與布袋鎮，可能因6天5夜的遶境需要許多人物力配合，尹王爺才會自己調派人馬。

家住台南市後壁區長短樹的莊子田擲出立筊。（記者蔡宗勳攝）

家住台南市後壁區長短樹的莊子田擲出立筊。（記者蔡宗勳攝）

新塭嘉應廟「南巡北狩」主任委員蘇良山表示活動獲各界共襄盛舉。（記者蔡宗勳攝）

新塭嘉應廟「南巡北狩」主任委員蘇良山表示活動獲各界共襄盛舉。（記者蔡宗勳攝）

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