紫藤花浪漫來襲 戀戀瑞里體驗活動推廣觀光

瑞里紫藤花況已開逾三成，預計４月會是賞花最好時節。（（水土保持局提供）

2020-03-21 13:35:19

〔記者王善嬿／嘉縣報導〕嘉義縣阿里山風景區繁花簇簇迎春，其中瑞里社區進入紫藤花季，近日花況開逾3成，夢幻紫色點綴山城充滿浪漫氛圍，行政院農委會水土保持局南投分局、瑞里社區民宿業者，今、明舉行「2020戀戀瑞里紫色山城產業行銷推廣」活動，近100位民眾在紫色花海下品茗、喝咖啡，享受自然風光。

水保局副局長林長立表示，瑞里社區海拔約1千多公尺，所產的茶葉、咖啡品質優良，今年結合花季、高山茶及咖啡，推出農業深度旅遊，民眾可來兩天一夜，在如瑞里印象、茶壺餐廳民宿、小公主咖啡簡餐、阿喜紫藤等處欣賞紫色花海，還可預約體驗咖啡杯測評鑑、手做烘焙跟風味餐製作等，尤其武漢肺炎疫情嚴峻，不能出國可轉往國內旅遊，海區、山區等戶外通風場域都值得遊玩。

水保局南投分局長陳榮俊表示，近兩、三年與瑞里七個村一起營造成紫藤花村落，是浪漫的代表，上週除邀請旅行社業者踩線，也與阿里山國家風景區管理處密切合作，春天推出紫藤花季，五、六月螢火蟲季接棒登場，九月還有太興村黃頭鷺，冬季在太平村有夜景星光可以觀賞，且一年四季都有好茶、咖啡，民眾可多來走踏、遊玩。

瑞里社區發展協會理事長林相卿說，紫藤花開、幸福就來了，今、明體驗活動除安排30席品茶席、自助式風味餐，還有參觀咖啡園、體驗烘豆，品嘗3間咖啡莊園風味，此次活動未能參與民眾，可與17間民宿業者洽詢體驗遊程，預估4月初為賞花最好時節。

嘉義縣瑞里社區紫藤花季，水土保持局、社區舉辦體驗活動，設置茶席讓民眾賞花、品茗。（水土保持局提供）

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