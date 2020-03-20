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首頁　>　嘉義縣

居家檢疫者罹皮膚炎 聖馬爾定醫院「視訊看診」一條龍服務

聖馬爾定醫院皮膚科醫師謝馥年為居家檢疫患者進行視訊看診。（聖馬提供）

聖馬爾定醫院皮膚科醫師謝馥年為居家檢疫患者進行視訊看診。（聖馬提供）

2020-03-20 13:45:19

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕武漢肺炎疫情嚴峻，嘉義市聖馬爾定醫院前天完成首例視訊診療案例。一名居家檢疫民眾因皮膚不適，向嘉市衛生局求助，經轉介後由聖馬啟動視訊診療，醫師除開立口服藥，並安排醫院急診外篩檢站，讓患者完成藥物注射後返家，患者就醫過程從健保卡讀卡、繳費、領藥皆由院方人員提供一條龍服務。

聖馬表示，因應武漢肺炎而進行居家隔離、檢疫者，醫院與嘉市衛生局合作，推行視訊看診，讓自主健康管理的民眾不用擔心身體不適無法外出就醫，只要撥打嘉市衛生局防疫專線，確認需求後就可轉介至醫院，安排後續看診事宜，視訊看診一樣享有專業的醫療服務。

前天這位居家檢疫民眾因皮膚不適通報看診，經聖馬皮膚科醫師謝馥年診斷為「急性接觸性皮膚炎合併細菌感染」，謝醫師透過視訊看診教導患者藥物使用方式，除了口服藥另開立針劑，經衛生局聯繫區公所後，醫院安排護理人員於急診外篩檢站，協助患者完成藥物注射後返家，從健保卡讀卡、繳費、領藥皆由院方人員提供一條龍服務。

嘉市衛生局呼籲居家隔離等民眾若有不適症狀，可先撥打防疫專線05-2341150，由衛生單位進行相關了解，切勿自行前往醫療院所，保護自己也保護他人。

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