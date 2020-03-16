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首頁　>　嘉義縣

隱藏嘉義鄉間老房子 竟藏大量已故國寶大師珍貴作品！

2020-03-16 19:26:44
嘉義縣水上鄉善德堂有大量陳玉峰的壁畫，其中十八羅漢像更是他少見的作品。（記者林宜樟攝）

嘉義縣水上鄉善德堂有大量陳玉峰的壁畫，其中十八羅漢像更是他少見的作品。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕創建於清代道光年間的嘉義縣水上鄉老齋堂「善德堂」，於日治時期昭和七年（1932年）重修，建築融合華、台、日、洋風，且建築有大量彩繪，由台灣已故國寶級彩繪大師陳玉峰所繪，更有陳玉峰少見齋教風格作品，今天台中市國語文研究學會等文史團體前來考察，將提報嘉義縣文化觀光局列冊追蹤，希望列為文化資產。

嘉義縣水上鄉善德堂有大量陳玉峰的壁畫，其中十八羅漢像更是他少見的作品。（記者林宜樟攝）

嘉義縣水上鄉善德堂有大量陳玉峰的壁畫，其中十八羅漢像更是他少見的作品。（記者林宜樟攝）

姚其中說，善德堂內鑲嵌清代的古石碑。（記者林宜樟攝）

姚其中說，善德堂內鑲嵌清代的古石碑。（記者林宜樟攝）

嘉縣文觀局副局長長李茂鍾表示，水上鄉柳林村善德堂的建物、土地所有權人產權尚在釐清，各方是否提報文化資產審議意見不同，可由第三方提報，主管機關接受個人、團體提報具古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群價值者之內容及範圍，並依法定程序審查後，列冊追蹤。

嘉義縣水上鄉善德堂有大量陳玉峰的壁畫，其中十八羅漢像更是他少見的作品。（記者林宜樟攝）

嘉義縣水上鄉善德堂有大量陳玉峰的壁畫，其中十八羅漢像更是他少見的作品。（記者林宜樟攝）

嘉義縣水上鄉善德堂有大量陳玉峰的彩繪壁畫。（記者林宜樟攝）

嘉義縣水上鄉善德堂有大量陳玉峰的彩繪壁畫。（記者林宜樟攝）

台中市國語文研究學會文史工作者陳美、姚其中去年考證善德堂建物，依據鑲嵌在牆內的古石碑中「葉清欽出首承買」等碑文，查考得知建物為清代道光所創建，並撰寫善德堂文化資產價值報告，今天再度到訪善德堂參觀及記錄。

善德堂內的玻璃彩繪畫，還有日本國旗、軍旗。（記者林宜樟攝）

善德堂內的玻璃彩繪畫，還有日本國旗、軍旗。（記者林宜樟攝）

善德堂的彩瓷。（記者林宜樟攝）

善德堂的彩瓷。（記者林宜樟攝）

陳玉峰1900年生，是台灣第一代彩繪匠師，作品散見台灣各大知名廟宇，鄉土藝術文教基金會董事長李奕興指出，現存陳玉峰的作品大多為國民政府來台之後所繪，善德堂保存他30多歲的作品，其中具齋教風格的十八羅漢彩繪非常特殊，壁面、梁枋上的花鳥、風景、傳統故事等彩繪，還有畫風古樸的門神，是台灣少見保存大量且完整陳玉峰作品的建築，「在其他縣市早已被指定為文化資產」。

善德堂保存下陳玉峰的門神彩繪。（記者林宜樟攝）

善德堂保存下陳玉峰的門神彩繪。（記者林宜樟攝）

嘉義縣水上鄉善德堂梁枋彩繪精緻。（記者林宜樟攝）

嘉義縣水上鄉善德堂梁枋彩繪精緻。（記者林宜樟攝）

姚其中說，善德堂是台灣少見保留完整的齋堂，保存清代木棟構架，陳玉峰作品量多質精品相良好，玻璃彩繪出現日本國旗及海軍軍旗反映當時氛圍，外牆彩瓷面磚新潮，正身牆面具洗石子工法，更保存多款清代至日治時期匾額，風格各個不同；由於年久失修，近4、5年有漏水情形，急需整修，他將提報文史資料給嘉縣文觀局列冊，希望官方儘速協助保存。

台中市國語文研究學會等文史團體、工作者到訪善德堂。（陳美提供）

台中市國語文研究學會等文史團體、工作者到訪善德堂。（陳美提供）

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