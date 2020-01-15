超巨型青花龍紋天球瓶 高鐵嘉義站旁現身

超巨型「青花龍紋天球瓶」就在高鐵嘉義站附近。（記者林宜樟攝）

2020-01-15 19:07:32

〔記者林宜樟／嘉義報導〕立委蔡易餘向國立故宮博物院爭取補助故宮南院周邊鄉鎮市公所，進行故宮意象工程，太保市公所在高鐵嘉義站附近製作的巨型「青花龍紋天球瓶」最近已完工，從高鐵上可見巨型裝置藝術，公所預計農曆年前完成夜間燈光投射設施，民眾過年返鄉或到嘉義縣旅遊，可來走訪吸睛的巨型故宮展品裝置藝術。

太保市長黃榮利說，公所設計巨型的故宮知名展品青花龍紋天球瓶，高478公分，寬度342公分，材質為FRP纖維強化塑膠，為求慎重還特地在台北進行加工；公所在嘉58線與台37線交叉口開闢一處小型綠地公園，設計小土坡放置青花龍紋天球瓶，在高鐵嘉義站上下車的旅客可順道來欣賞合照，經過嘉義站的乘客也能在從遠處看見巨大的天球瓶，讓更多人知道在嘉義太保市的故宮南院。

六腳鄉公所則製作巨型「故宮三寶」，超大的翠玉白菜、肉形石及毛公鼎成為許多民眾拍照景點；六腳鄉長陳川崎說，公所承租鄉道嘉57線靠近蒜頭村六腳鄉農會旁一處空地，設置大型的故宮三寶入口意象，讓來往遊客認識故宮國寶，一到六腳鄉就覺得已到故宮南院，且鄰近為朴子溪自行車道，適合民眾全家從蒜頭糖廠旁六家佃長壽橋騎單車來往返，已成為大型拍照景點。

太保市公所將巨型青花龍紋天球瓶設置地點開闢成綠地小公園。（記者林宜樟攝）

六腳鄉公所設置超巨型故宮三寶，該區已整理為綠地公園。（記者林宜樟攝）

六腳鄉公所在巨型故宮三寶旁設置解說牌。（記者林宜樟攝）

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