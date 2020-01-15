春節戰備》去年中國戰機越界 我攔截飛官現身

中國解放軍空軍2架殲11戰機在去年3月底踰越海峽中線，我國緊急派戰機攔截驅離，一度引發區域局勢升溫。對此，國防部今日舉行「春節加強戰備」，更安排攔截共機的少校飛官顏祥陞現身。（記者塗建榮攝）

2020-01-15 12:11:51

〔記者涂鉅旻／嘉義報導〕中國解放軍空軍2架殲11戰機在去年3月底踰越海峽中線，我國緊急派戰機攔截驅離，一度引發區域局勢升溫。對此，國防部今日舉行「春節加強戰備」，更安排攔截共機的少校飛官顏祥陞現身。顏表示，他曾攔截過中國「轟六」轟炸機、殲11戰機，攔截越中線的殲11戰機時，他正在海峽中線做巡邏任務。他也有自信，我國升級後的F-16V戰機可匹敵中國殲10、殲11戰機。

顏祥陞為空軍官校98年班畢業，為第四聯隊第23作戰隊的「鳳展計畫」擴訊主計畫官，管制各項訓練任務，並赴美國參加F-16V block20戰機後續訓練，獲得優異成績，去年也首度以參加F-16V block20戰機參加天龍操演，獲良好成效。

對於我國升級版F-16V block20戰機性能，顏祥陞表示，此升級版戰機，主要以最新型的AESA雷達做升級，這款雷達性能幾乎「加倍」，搜尋與鎖定距離大幅增加，且操作概念和既有雷達是一樣的，只要作戰前制定好戰術並在空中執行，配合舊有習慣，即可發揮雷達性能。且這款雷達可以空對空、空對面同時操作，在鎖定空中目標時之，顧及地、海面目標。

顏祥陞表示，另搭配先進中程空對空飛彈（AIM-120飛彈），以及新購入的AIM-9X飛彈，性能可以匹配中國殲10、殲11等戰機。

至於能否和中國宣稱的第五代戰機「殲20」、「殲31」匹敵？顏表示，我國目前以殲10、殲11戰機為假想敵，而F-16 block20戰機升級版，性能有大幅提升。

而搭配鳳展計畫一併新購的AIM-9X飛彈，顏祥陞表示，這是款離軸追蹤熱源飛彈，也是美軍最新款追熱飛彈，尋標角度可以到90度，可看到左右90度目標。至於外傳可以「往後打」，顏澄清，目前沒有飛彈能夠做到。雖尚未在國內進行AIM-9X飛彈試射，但包括尋標、射程都比既有的AIM-9M飛彈大幅增長。

顏祥陞也說，無論選前選後，空軍全年無休，24小時都有一組人在跑道頭待命，有需要就會緊急起飛。如中國在海峽中線或遠海長航，都依照空軍作戰指揮部指令攔截。

國軍今也安排升級版的F-16V戰機進行緊急起降操演，除在指定時間完成起飛，並也展示降落時觸地緊急拉升、降落打開阻力傘的課目，藉此展現戰力。

國軍今安排升級版的F-16V戰機進行緊急起降操演。（記者塗建榮攝）

國軍今也安排升級版的F-16V戰機進行緊急起降操演，除在指定時間完成起飛，並也展示降落時觸地緊急拉升、降落打開阻力傘的課目，藉此展現戰力。（記者塗建榮攝）

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