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獨樹一幟的「藝術工寮」矗立田間超吸睛

高雄市美濃藝術家羅元鴻創作的「嘉義飯糰屋」。（記者蔡宗勳攝）

高雄市美濃藝術家羅元鴻創作的「嘉義飯糰屋」。（記者蔡宗勳攝）

2020-01-14 14:57:08

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕以交趾陶、剪黏工藝聞名的嘉義縣新港鄉板頭村，最近出現四座造型都獨樹一幟的「藝術工寮」，令人眼睛為之一亮，成了打卡新亮點。

嘉義縣文化基金會董事、交趾陶工藝家謝東哲指出，在文化部與嘉義縣文化基金會支持下，邀請四位藝術家在新港鄉板頭村各打造一座深具特色「藝術工寮」，成果令人驚艷，讓農業縣的田間處處有驚奇。

其中由來自高雄市美濃藝術家羅元鴻創作的「嘉義飯糰屋」，募集二手安全帽做為作品元素時，意外接收到熱血台灣人支援「香港反送中」被香港海關退回的安全帽，還沒有完工就製造話題，經本報獨家報導後，香港媒體還派人跨海前來專訪。

屏東縣高樹鄉藝術家鄭陽晟作品名稱為「戴斗笠的工寮」，創作理念為除具傳統的田間工寮角色功能外，還能融入周遭的田園風光，工寮美的讓遊客嘖有煩言，直呼都可以做為田間咖啡屋了。

嘉義縣太保市在地藝術家黃文淵的「七彩屋」，是為古笨港戶外考古園區地標而設計，採三角形體等幾何拼裝設計為發想型式，牆面由各式老木門、木料、木窗、鐵窗與老瓦片拼裝出工寮新生命。

來自台南市柳營區藝術家張和民的作品「巢」，造型的主要視覺構想是來自於蟻窩，因為農夫就像螞蟻一樣辛勞的在田間工作，利用隨手可得的泥土與稻草建造成一座可休息遮蔭避雨的工寮。

屏東縣高樹鄉藝術家鄭陽晟作品名稱為「戴斗笠的工寮」。（記者蔡宗勳攝）

屏東縣高樹鄉藝術家鄭陽晟作品名稱為「戴斗笠的工寮」。（記者蔡宗勳攝）

藝術家鄭陽晟的「戴斗笠的工寮」，打開窗戶就能納入田園風光。（記者蔡宗勳攝）

藝術家鄭陽晟的「戴斗笠的工寮」，打開窗戶就能納入田園風光。（記者蔡宗勳攝）

嘉義在地藝術家黃文淵的「七彩屋」。（記者蔡宗勳攝）

嘉義在地藝術家黃文淵的「七彩屋」。（記者蔡宗勳攝）

黃文淵「七彩屋」藝術工寮使用許多舊料。（記者蔡宗勳攝）

黃文淵「七彩屋」藝術工寮使用許多舊料。（記者蔡宗勳攝）

台南市柳營區藝術家張和民的作品「巢」，令人耳目一新。（記者蔡宗勳攝）

台南市柳營區藝術家張和民的作品「巢」，令人耳目一新。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣文化基金會董事、交趾陶工藝家謝東哲稱讚「藝術工寮」為農村注入文化新生命。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣文化基金會董事、交趾陶工藝家謝東哲稱讚「藝術工寮」為農村注入文化新生命。（記者蔡宗勳攝）

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