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首頁　>　嘉義縣

製麵師手指捲入機器 緊急送醫搶救

施姓製麵師今天上午疑似操作機器不慎，手指被機器捲入壓傷。（記者王善嬿翻攝）

施姓製麵師今天上午疑似操作機器不慎，手指被機器捲入壓傷。（記者王善嬿翻攝）

2020-01-14 13:50:28

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市一名年約24歲施姓製麵師，今天上午疑似操作機器時，右手不慎被機器捲入，嘉義市消防局湖內消防分隊出動救護人員，將其右手傷口清洗、止血包紮後，送醫搶救。

救護人員到場時，施某表情痛苦站在機器旁，初步評估，他的右手無名指、食指及中指都被捲入機器，疑有骨折現象，救護人員使用軟式護木固定右手患處後，送到嘉義基督教醫院急救診療。

施姓製麵施手指疑遭機器捲入被壓傷。（記者王善嬿翻攝）

施姓製麵施手指疑遭機器捲入被壓傷。（記者王善嬿翻攝）

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