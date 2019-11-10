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首頁　>　嘉義縣

達人蔡明勳養虎頭蜂40多年 累計超過1萬巢！

2019-11-11 00:36:14
虎頭蜂達人蔡明勳養虎頭蜂40多年。（記者蔡宗勳攝）

虎頭蜂達人蔡明勳養虎頭蜂40多年。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕世界上無奇不有，大家怕得要死的虎頭蜂，竟然有人拿蜂窩回來養，57歲的蔡明勳從16歲就開始養虎頭蜂窩，1年大概養了3、400巢，累計估算超過1萬個，成為名副其實的「虎頭蜂達人」。

蔡明勳就讀高二時看到樹上有個虎頭蜂窩，好奇拿回家藏在隱秘處，過幾天再去看，赫然發現虎頭蜂窩變大了，從此迷上了養虎頭蜂。

虎頭蜂達人蔡明勳將虎頭蜂巢放在籃子，虎頭蜂最後將籃子築進巢裡。（記者蔡宗勳攝）

虎頭蜂達人蔡明勳將虎頭蜂巢放在籃子，虎頭蜂最後將籃子築進巢裡。（記者蔡宗勳攝）

蔡明勳表示，冬眠的虎頭蜂醒過來後，大概會在清明節前後找適當的地方築巢，當虎頭蜂窩比拳頭略大時，是最佳摘除時機，利用晚上全副武裝摘下。

為了找尋虎頭蜂窩，蔡明勳每年春夏之交就會到處探訪蜂蹤，累積40多年的經驗，可以判斷那些地方是虎頭蜂喜愛築巢處，因而每年都可以摘到幾百個巢。

用虎頭蜂浸泡的酒，相當搶手。（記者蔡宗勳攝）

用虎頭蜂浸泡的酒，相當搶手。（記者蔡宗勳攝）

當虎頭蜂窩構築到籃球大小時，蔡明勳就會開始誘捕，晚上用臉盆裝著米酒放置在巢穴口下方後，搖一搖虎頭蜂窩，當虎頭蜂受到驚嚇往外衝，再以強光照射，虎頭蜂就爭先恐後衝進臉盆「醉死」，戰利品先用「米酒頭」浸泡一個多月，加入等量高梁酒再泡兩個月，就是傳說中通筋活血聖品的「虎頭蜂酒」了。

酷似野兔的虎頭蜂巢。（記者蔡宗勳攝）

酷似野兔的虎頭蜂巢。（記者蔡宗勳攝）

為了讓虎頭蜂窩的材質更棒，蔡明勳還購買檜木廢木料，放在虎頭蜂覓食途徑，虎頭蜂聞到檜木香，會找適合「下口」的地方，用其發達的口器「大顎」如同啄木鳥般啄木頭纖維，咀嚼成小圓球後回去築巢，就這樣一點一點堆砌成工藝大師級的漂亮虎頭蜂窩。

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