卡哇伊！小女孩將小鱷魚當玩具

小朋友作勢吻小鱷魚，模樣逗趣。（記者蔡宗勳攝）

2019-11-10 15:27:58

〔記者蔡宗勳／義竹報導〕2019「義築優鱻」農漁產業文化推廣活動今天在義竹鄉農會旁舉行，現場發放義竹鱻味餐免費品嚐，還有2尾50元虱目魚特賣等，數十個攤位中最受注目的是「鱷魚」展示，其中出生幾天的小鱷魚被膽子大的孩子當成玩偶，逗趣畫面「卡哇伊」。

今天安排精彩的系列活動有「義竹鱻味餐」，由在地農漁產製成特色料理，料多豐富、味道鱻美，品嚐在地好滋味，還有「精彩舞台節目」、「趣味闖關」、「氣墊樂園」、「園遊會」及「好禮摸彩送」等，吸引數以千計的民眾共襄盛舉。

義竹鄉長黃阿家表示，由於地域特殊性，造就了義竹鄉同時擁有農業及漁業，藉由這次活動辦理，全力推廣義竹各項農漁畜產品，盼以高品質攻入頂級市場，開闢新藍海，帶動地方及觀光文化發展。

義竹囝、縣長翁章梁也特別返鄉參與這次農漁產業文化推廣活動，指義竹的鱸魚養殖全國第一，也是台灣重要的硬質玉米產地，產量居全國之冠，可說是農漁業各具特色，而且重視子女教育，與彰化鹿港、高雄美濃被譽為全國三大博士之鄉。

2019「義築優鱻」農漁產業文化推廣活動，民眾排隊參與。（記者蔡宗勳攝）

2019「義築優鱻」農漁產業文化推廣活動，小朋友玩得不亦樂乎。（記者蔡宗勳攝）

大人小孩和小鱷魚玩白拍。（記者蔡宗勳攝）

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