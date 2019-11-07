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「阿富汗軍人」稱5萬可換一箱美金 老翁險遭詐騙

蔡姓老翁差點被網友詐騙，警方即時趕到阻止。（記者林宜樟翻攝）

蔡姓老翁差點被網友詐騙，警方即時趕到阻止。（記者林宜樟翻攝）

2019-11-07 20:16:41

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣蔡姓老翁在通訊軟體LINE上結識自稱「李偉」的網友，稱從事軍職，正在阿富汗執行任務，告訴老翁只要5萬元就可換一整箱美金；老翁信以為真，到台灣銀行匯款時，行員發現有異狀，通知警方到場，警員到場解釋，阻止老翁被詐騙。

嘉義縣警局水上分局太保分駐所警員羅再成、王博煜日前接獲報案，疑有民眾遭詐騙，到台灣銀行太保分行勸說蔡姓老翁不要匯款，阻止他被詐騙。

蔡翁說，因為在LINE上認識一名叫「李偉」的網友，網友表示從事軍職，目前派往阿富汗執行任務，勾起老翁軍中回億，兩人相談甚歡；網友向老翁遊說投資賺錢，說只需付出5萬元資金就可拿到一整箱美金；老翁家境貧苦，還需照顧2名孫子，對於花小錢賺大錢的發財夢趨之若鶩，因此到銀行前往匯款。

幸好太保分行行員對反詐騙標準作業程序瞭解，當老翁正填寫匯款資料時向警方通報，及時勸阻；水上分局分局長程純濱，警方平時深入各社區辦理反詐騙宣導，到金融機構主動關懷，民眾若懷疑可能遭詐騙，可撥打165反詐騙諮詢專線或撥打110報案。

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