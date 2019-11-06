嘉義縣編預算在教室裝冷氣 縣議員爭取將教師辦公室納入

嘉義縣立永慶高中去年在教室安裝冷氣，學生開心不已。（記者林宜樟翻攝）

2019-11-06 15:25:57

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府推動縣內高、國中小學校教室安裝冷氣，縣府明年度已編列1千萬元經費進行電力系統改善及冷氣安裝，嘉義縣議員詹琬蓁今天在縣議會縣政總質詢時建議，請縣府考慮將教師辦公室等納入方案，一併安裝冷氣，改善師生學習、辦公環境。

嘉義縣長翁章梁表示，縣內學校教室安裝冷氣，經評估約需1億6000萬元經費，預計分年度編列預算支應，明年度總預算先編列1000萬元經費，再視財政狀況追加，希望明年就能讓學生們有冷氣可吹。

嘉義縣府教育處初步統計，嘉義縣高、國中小學校統計有129校，共1448間教室，需裝設2564冷氣；縣府教育處代理處長李美華說，還需再針對山區學校及各學校行政辦公室等需求再進行調查。

嘉義縣議員詹琬蓁等議員今年5月提案，請縣府考量氣候炎熱，為改善學生學習環境，在縣內各學校教室安裝冷氣；詹琬蓁今天在縣政總質詢時詢問進度，她也建議除學生上課教室，也可將教師辦公室納入，讓辛苦的老師能有良好舒適的辦公環境。

李美華說，教室安裝冷氣原則上採使用者付費，由學生按表支付電費，由於縣內有許多弱勢學生，縣府會再擬定配套措施補助。

嘉義縣議員詹琬蓁建議縣府將教師辦公室也安裝冷氣。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長翁章梁表示，已編列1千萬元預算，預計為嘉義縣學校教室安裝冷氣。（記者林宜樟攝）

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