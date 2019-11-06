躺著畫出人氣吉祥物！肌萎症少年創作獲最受歡迎獎

林子揚（中）參加吉祥物徵選賽，獲得最受歡迎獎，8891的新車部副總編輯謝佳明（左一）今到嘉商頒獎。（記者王善嬿攝）

2019-11-06 13:11:17

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義高商廣告科一年級林子揚，約7個月大就被發現罹患極重度脊隨性肌肉萎縮症，他行動不便、常需要使用呼吸器及抽痰器等維持呼吸順暢，但在家人、師長鼓勵下，他樂觀進取、熱愛畫畫，即使須躺在床上電腦繪圖，仍樂此不疲，今年參加中古車業者舉辦的吉祥物設計比賽，以可愛的牛開車圖像，在網路獲網友3萬1千多票支持，獲得該比賽最受歡迎獎項。

他今表示，能獲獎很開心，要一直畫到不能畫為止，而視林俊傑為偶像的他，目前最大夢想就是希望能看林俊傑的演唱會，他說林俊傑唱歌好聽、人又帥，以他為榜樣。

林子揚的哥哥、同校廣告設計科三年級林育陞也是極重度脊髓性肌肉萎縮症患者，兩兄弟從小熱愛繪畫，林育陞還會教弟弟電腦繪圖軟體，近日為了學校專題，以弟弟為主題拍攝微電影「藏翼天使」，林育陞說，希望讓更多人認識這個疾病，以及此疾病帶給病友的影響。

林母廖秀玲，從兒子就讀幼兒園起，一路陪讀到就讀高職，廖說，這個疾病主要是受基因影響，導致運動神經元受損，肌肉會逐漸無力、萎縮的疾病；大兒子1歲7個月時，因爬行姿勢與同齡幼兒不同，就醫檢查發現罹患極重度脊隨性肌肉萎縮症，小兒子約7個月大時發現罹患同個疾病，當時真的十分沮喪、覺得夢想破裂，然而感謝家人、學校等很多貴人一路幫忙，十分感恩。

林育陞（右三）、林子揚（左三）兄弟都熱愛繪畫，今天一齊出席記者會，分享心路歷程。（記者王善嬿攝）

嘉義高商廣告科一年級生林子揚，罹患極重度脊髓性肌肉萎縮症，但他樂觀進取，還參加企業吉祥物比賽獲獎。（記者王善嬿攝）

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