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魚菜共生菜園有成 南新國小樂採空心菜贈老人食堂
2019-11-06 12:44:18
〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣太保市南新國小今年9月起推動「三好魚菜溫室」，設計魚菜共生系統，將魚的糞便分解過濾，供應蔬菜養分，再經植物根系淨化水後提供給魚使用；經過2個多月種植，克服罹病等問題，今天首次採收，師生將一大箱空心菜送給水牛厝社區老人食堂做為食材，孩子們都說「自己種菜做公益，很值得」。
南新國小校長莊政道說，學校獲得皆展公司贊助溫室、酉信企業社、昭閎營造贊助魚菜共生系統經費，由邑米社區大學施工指導，9月啟用校園魚菜共生溫室，由六年學學生種植白菜、空心菜及小黃瓜。
莊政道說，南新國小較靠近都市區，許多孩子並未農事農作，魚菜共生系統透過循環再利用設施運作，並未使用農藥，但一開始空心菜遭受病害，整株軟趴趴，只好重新種植，經邑米社大指導，使用酵素抗病，蔬果成長良好；溫室旁還架設黑水虻分解廚餘設施，還有些黑水虻跑進溫室，未來會在溫室內設箱提供棲息生長。
水牛厝社區發展協會理事長許清良說，社區65歲以上長者超過700多人，每週一次的老人食堂有100多人用餐，感謝學生們的用心給老人家加菜，會好好利用。