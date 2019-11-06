魚菜共生菜園有成 南新國小樂採空心菜贈老人食堂

南新國小學童採收親手種植的空心菜，贈送給水牛厝社區發展協會老人食堂。（記者林宜樟攝）

2019-11-06 12:44:18

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣太保市南新國小今年9月起推動「三好魚菜溫室」，設計魚菜共生系統，將魚的糞便分解過濾，供應蔬菜養分，再經植物根系淨化水後提供給魚使用；經過2個多月種植，克服罹病等問題，今天首次採收，師生將一大箱空心菜送給水牛厝社區老人食堂做為食材，孩子們都說「自己種菜做公益，很值得」。

南新國小校長莊政道說，學校獲得皆展公司贊助溫室、酉信企業社、昭閎營造贊助魚菜共生系統經費，由邑米社區大學施工指導，9月啟用校園魚菜共生溫室，由六年學學生種植白菜、空心菜及小黃瓜。

莊政道說，南新國小較靠近都市區，許多孩子並未農事農作，魚菜共生系統透過循環再利用設施運作，並未使用農藥，但一開始空心菜遭受病害，整株軟趴趴，只好重新種植，經邑米社大指導，使用酵素抗病，蔬果成長良好；溫室旁還架設黑水虻分解廚餘設施，還有些黑水虻跑進溫室，未來會在溫室內設箱提供棲息生長。

水牛厝社區發展協會理事長許清良說，社區65歲以上長者超過700多人，每週一次的老人食堂有100多人用餐，感謝學生們的用心給老人家加菜，會好好利用。

南新國小校長莊政道（右）將一整箱空心菜贈送給水牛厝社區發展協會理事長許清良（中）。（記者林宜樟攝）

南新國小學童採收自己種植的空心菜。（記者林宜樟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法