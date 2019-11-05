嘉義縣專任教師無健檢補助 縣議員要求加碼

嘉義縣議員林緗亭指嘉義縣導師、專任教師無健檢補助，請縣府調整。（記者林宜樟攝）

2019-11-05 22:51:34

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣議會今天進行定期會縣政總質詢，縣議員林緗亭說，嘉義縣公務員及學校校長、兼行政職教師，享有40歲以上每兩年補助健康檢查費，最高3500元，但導師及專任教師卻無，導致教師有相對剝奪感，要求縣府提出辦法；嘉縣府教育處代理處長李美華回應，會與財政、主計單位討論，提出方案。

林緗亭說，縣府今年3月6日函文各學校，提出公務人員健檢補助方案，但學校內只有公務員、校長、校護、幹事、兼行政業務教師可享有補助，編制內正式教師導師、專任老師無。

她說，鄰近的嘉義市編制內教師都有健檢補助，且給予公假，課務派代，而台南市政府今年還辦理學校教職員工免費全市巡迴健康檢查，對象為287所市立高國中小（含幼兒園）及教育局所屬教職員工，1.5萬人受惠，經費540萬元為縣府自籌。

林緗亭說，嘉義縣衛生局有行動醫療專車，縣府也可透過跨局處協調，照顧教師健康。

另外，嘉義縣議員武清山質詢教育處，指全運會嘉義縣代表隊選手反映，縣府對選手的重視不足，到桃園參加比賽沒有安排選手住宿，參加比賽還需自己找會場，找號碼牌，希望縣府重視體育選手的需求；林緗亭也說，嘉義縣不缺好選手，但福利不夠好，帶隊教練、教師反映常需代墊大筆費用，過2個月才領到錢；且選手參加比賽獲得好成績，運動獎勵金次數卻有限制。

嘉義縣長翁章梁說，會找教育處討論，參照其他縣市，把選手照顧做到最好。

嘉義縣議員林緗亭指嘉義縣導師、專任教師無健檢補助，請縣府調整。（記者林宜樟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法