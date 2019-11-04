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蔡英文提蔡易餘唯一的問題 「他黑黑胖胖」

總統蔡英文（左2）說，蔡易餘（左1）唯一的問題就是沒有白白胖胖，是黑黑胖胖。（記者林宜樟攝）

總統蔡英文（左2）說，蔡易餘（左1）唯一的問題就是沒有白白胖胖，是黑黑胖胖。（記者林宜樟攝）

2019-11-04 22:30:16

〔記者林宜樟／嘉義報導〕總統蔡英文今天傍晚到嘉義縣水上鄉外林奉安宮參拜、贈匾，她強調是由嘉義縣立委蔡易餘邀請而來，並稱讚蔡易餘認真打拚、服務好，唯一的問題就是「太胖了」，因為被太陽曬黑，「沒有白白胖胖，是黑黑胖胖」。

水上鄉奉安宮重建新廟落成約3年多，還未有收受贈匾，第1次獲贈匾額就是總統頒贈的「護國佑民」匾額，當地民眾都說「很榮幸」。

蔡英文由立委蔡易餘邀請，與嘉義縣長翁章梁、水上鄉長劉敬祥等人到奉安宮贈匾；蔡易餘、劉敬祥都說，水上鄉外林地區在2016年總統大選時有約6成7民眾支持蔡英文，呼籲選民繼續支持蔡，明年總統大選希望能讓蔡英文能拿下7成選票；蔡英文也感謝民眾堅定的支持。

蔡英文說，蔡易餘是她台大法律系的學弟，非常優秀，有份量、認真打拚、服務好，近期還請到交通部長林佳龍、經濟部長沈榮津向鄉親說明水上大平台、南靖產業園區開發案等政策，「雖然我覺得他可以更帥一點，但我對他真的很滿意」，請鄉親支持蔡易餘連任立委，以更高票當選，更有份量，「什麼部長都請得到」。

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