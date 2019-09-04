涉辱罵陳明文 前立委林國慶被起訴

2019-09-04 13:15

〔記者林宜樟／嘉義報導〕前民進黨立委林國慶，去年在嘉義縣長民進黨黨內初選參選人張明達造勢大會上，以台語「卒仔囡」、「臭卒仔」辱罵陳明文，並在臉書直播罵陳明文「垃圾人」，另在電視、廣播節目上指陳明文涉及民雄污水下水道弊案「貪污」、「判刑6個月確定」等；經陳明文提告，嘉義地檢署檢察官偵辦後認為林國慶所為涉犯公然侮辱罪及誹謗罪，昨（3日）提起公訴。

陳明文涉及民雄污水下水道弊案，2018年 12月經最高法院審理，圖利罪無罪確定，洩密判有期徒刑6個月，得易科罰金；陳明文因林國慶針對此案法院審理過程及結果，於2018年1月到3月之間，多次指陳「涉及貪污判刑6個月確定」等語，但當時法院尚未判決確定，並有「卒仔囡」、「臭卒仔」、「垃圾人」等語，提告妨害名譽。

林國慶被偵訊時，否認公然侮辱，他指造勢大會所述「卒仔囡」、「臭卒仔」，是針對陳明文在公開場合不敢直接講他的名字，只稱呼「失意政客」，如果敢講林名字就不是俗仔，如果不敢講，就是俗仔，意思是指凡夫俗子，加一個臭字是指死老百姓，不是在罵陳明文。

林國慶稱，當初陳明文被收押，他還幫忙去看守所靜坐，捍衛陳清白，可是陳被檢方以洩密、圖利起訴，被判刑，等於是打臉去幫忙的人，讓他非常生氣；林國慶說，自己原先絕對信任，陳明文卻辜負期望，所以才會用「垃圾人」來形容，這是情緒上的發洩，不是真的要辱罵，「是愛之深責之切」，覺得感情被愚弄。

檢察官勘驗相關影片，林國慶說「陳明文先生這時候上臺上地，罵大罵小阿罵我，拜託陳明文先生，我在這裡公開跟你講不要緊，你直接嗆林國慶，不免著那個人，那是失意的政客，那個失意的政客，恰講都講我是失意的政客，我絕對不是政客，我是政治人物，我敢講敢做好央甲，我敢講敢做趕擔當，我不像你，卒仔囡，卒仔囡，卒仔囡，拍謝，卒仔囡我剛才講卒仔囡不對，是臭俗仔，臭俗仔」等，檢方認為足以貶損在場參與造勢活動民眾對於陳明文的社會評價。

而林國慶在臉書上直播內容有「將那種垃圾人來做她（指蔡英文總統）的，哦英派首領擱英派大將，現在變英派，國民黨執政的時候，他是國民黨的愛將，國民黨栽培，民進黨阿扁執政，他變過來民進黨，就變扁、就阿扁，現在小英執政了，換變、換英系、大將、英派的、首領，太厲害了」等言論，檢方則認為「垃圾人」等語足生損害陳明文名譽，因此提起公訴。

林國慶得知被起訴則說，「全台灣人民信任度最低的就是司法機關」，他指陳明文曾因貪污弊案收押，民眾都知道是貪污，最後變成洩密罪，是因為廠商說沒有賺錢得利，但大眾的基本觀念，都認為如果沒有收好處，怎麼會把公共工程的底標洩漏，此案也經過法院查證判刑確定，表示洩密過程確定，這在大眾的想法就是貪污，且當時連檢察官都有起訴。

林國慶說，當時在造勢上講是民雄污水下水道弊案，陳明文身為公眾人物，本來就要接受檢驗，且當時本來就以貪污罪審理中，雖然是判洩密罪，但公道自在人心。

林國慶說，蔡英文總統「目睭被蛤仔肉糊到」，陳明文是把民進黨國民黨化，民進黨才會敗成今天這樣；許多資深老黨員離開，不是反對民進黨的理念，是因為恨鐵不成鋼，林國慶也說，嘉義縣山區立委選戰，要集中所有戰力跟陳明文對戰，「我如果再不出來，說自己愛鄉土就是廢話」，會用實際行動改變嘉義。

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