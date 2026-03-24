嘉市阿里山林業村開發 重啟招商

阿里山林業村BOT案基地包括舊嘉義市果菜市場。（記者蔡宗勳攝）

改由民間自行規劃、參與促參 面積下修至3.5公頃 許可期提高至50年

農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處（簡稱林鐵及文資處）推動嘉義市阿里山林業村開發，經兩次招商失敗，改由民間自行規劃、申請參與促參評選，昨公告政策啟動招商，面積從十三．五二下修至三．五公頃，許可年期從三十五年提高至五十年，且鐵路高架化商機可期，具發展潛力。

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2次招商流標 再放寬條件

阿里山林業村招商開發案原以民間參與政府規劃的公共建設方式辦理促參，第一次招商面積十三．五二公頃，許可年期五十年，第二次面積減少至七．二九公頃，但許可年期縮短至三十五年，兩次均流標。

林鐵及文資處表示，「嘉義市阿里山林業村新建／修建營運移轉（BOT／ROT）案」基地範圍主要是舊果菜市場和魚市場，為全區精華地帶，基地西鄰台鐵鐵道，北接博愛陸橋，在鐵路高架化與博愛陸橋拆除後，土地三面鄰路，具整體規劃發展的空間潛力。

鐵路高架化利多 發展可期

林鐵及文資處說，阿里山林業村開發調整為政府提供土地，民間自行規劃投資，可運用民間創意及資源，導入適宜商業模式，提供「食、宿、遊、購、行」等複合式服務設施，並結合林業暨鐵道文化景觀與林業城市文化故事，開發文化展示、休閒遊憩、觀光服務以及文創商業等多元營運模式。

此案政策公告至五月二十九日，由申請人提出可行性評估報告，預計六月進行初審，選出最優方案後辦理地方公聽會，聽取居民、專家學者意見，修正內容，預計今年底公開招商，明年底前完成最優申請人簽約。

阿里山林業村BOT案基地包括舊嘉義市魚市場。（記者蔡宗勳攝）

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