雲嘉嘉銷農特產 進軍東京食品展

嘉義市推廣美食產業進軍國際市場，市府率「產業嘉義隊」業者將參加東京國際食品展，推廣嘉義的美味。（記者王善嬿攝）

2025/03/04 05:30

〔記者王善嬿、黃淑莉／綜合報導〕東京國際食品展三月十一日至十四日在東京國際展示場盛大展開，嘉義市政府率八家「嘉市好店」業者組「產業嘉義隊」參展，嘉義縣政府也將帶領八家農產業者參展，雲林縣政府則邀集縣農會整合全縣各鄉鎮市農會及八家合作農場、食品公司組成「雲林良品館」參展，拓展國際市場。

嘉義縣市各帶8家業者參展

嘉義市府昨舉辦展前記者會，市長黃敏惠說，業者提升產品品質，結合創新設計與數位營運模式，本次有林聰明沙鍋魚頭、義興嘉釀、皇鶴蜂蜜、三光米（股）公司嘉市分公司、聖保羅烘焙花園、奮起福米餅、里響咖啡及湯城鵝行共八家業者參展；而參展業者有多項產品通過日本檢驗，將同步上架東京誠品生活日本橋店、名古屋李桑炸雞店，讓世界品味嘉義的美味

請繼續往下閱讀...

李桑炸雞店負責人台商李承泰說，嘉市好店首次前進名古屋，設立攤位推廣嘉義特色產品，名古屋台灣夜市活動去年吸引八萬人參與，證明台灣文化在國際舞台影響力擴大，引進嘉義優質產品，將讓世界看到台灣魅力。

雲林盼今年業績超越去年1.5億

雲林縣府組成雲林良品館參展，縣府農業處長魏勝德指出，東京食品展是全球三大食品展，去年雲林參展廠商拿到一．五億元訂單，期待今年業績可以超越去年，讓世界看到「雲林良品」。

魏勝德表示，東京食品展有四、五十個國家、超過千家廠商參展，除八家業者，雲林縣農會整合各鄉鎮市農會，挑選精品參展，進軍日本市場，也希望進一步促成台日企業合作，提升雲林產品的國際競爭力，進而為雲林在地農民和企業帶來實質性的經濟效益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法