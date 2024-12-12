嘉市大溪厝水環教園區 獲認證

嘉市大溪厝水環境教育園區通過環境部國家環境研究院認證為環境教育設施場所。（嘉市政府提供）

2024/12/12 05:30

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市大溪厝水環境教育園區兩年前建置完成後，讓荒地重獲新生，再造濕地生態，翻轉當地水岸環境風光，日前獲環境部國家環境研究院通過為「環境教育設施場所」，昨天舉行認證揭牌活動，成為嘉市第三個獲得認證環境教育場域，並與水利署第五河川分署在雲林縣的大埤抽水站結成姊妹園區。

市長黃敏惠、環境部國家環境研究院環教認證中心主任周國鼎、水利署第五河川分署長吳明華、南華大學永續中心執行長蕭雅柏等人與社區居民歡欣參與認證揭牌活動。

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市府環保局指出，園區原本是大溪里紫微宮旁一處荒地，占地○．六五公頃，市府透過爭取前瞻水環境建設補助經費，建置仿造自然界河川自淨機制，利用礫間曝氣處理共構設施，及人工濕地雙階段工法，淨化大溪厝分線生活污水，翻轉當地水岸環境風光，再造濕地生態，讓荒地重獲新生。

黃敏惠說，園區獲環境教育設施場所認證，明年起全市國中小學子將到園區進行環教課程，社區居民在南華大學協助下，逐步接受環境生態課程培訓，深耕環境教育。

此外，園區設置兒童遊憩區、籃球場等運動設施，還有環境教育教室、人工濕地及賞鳥亭，為兼具水質淨化、生態保育、環境教育及休閒遊憩的多功能場域。

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