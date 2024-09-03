閒置14年 林鐵北門車站飯店招商

嘉義市阿里山林業鐵路北門車站飯店已14年未營運，即日起招商，委外營運。（阿里山林鐵及文資處提供）

2024/09/03 05:30

最低投資金額1.38億 委外提供住宿、餐飲及與林業、林鐵、文化等相關展示

〔記者王善嬿／嘉義報導〕林業署林鐵及文資處辦理「嘉義市阿里山林業鐵路北門車站飯店修建營運移轉案」即日起公告招商，最低投資金額一．三八億元，營運許可年期最高可達卅五年，投件申請至十月十七日止；北門車站飯店因發生履約爭議，閒置迄今長達十四年仍未營運，上月辦理兩場招商說明會，吸引廿家潛在申請投資人進入飯店現勘，未來委外提供住宿、餐飲及與林業、林鐵、文化、生態等展示營運服務。

營運許可年期 最高35年

宏都阿里山公司二○○六年執行林鐵三合一促參案，二○一○年與林業署發生履約爭議，雙方解約進而纏訟，二○二一年七月雙方和解，林業署以七．五八億元價購取得北門車站飯店，二○二二年元月完成現場點交。

北門車站飯店為地下一層、地上七層的鋼筋混凝土構造建築物，客房有一三五間，樓地板面積約六一五一坪。

20家潛在投資者飯店現勘

林鐵及文資處副處長周恆凱說，北門車站飯店完工後，閒置迄今長達十四年仍未營運，整體結構沒問題，唯考量外觀斑駁顯舊，規劃經營業者修建期一年，最低投資金額一．三八億元，採ROT（修建—營運—移轉）委外營運，等標期四十五天，許可年期廿年，營運績效良好得優先定約十五年，每年繳納固定權利金七五○萬元，變動權利金依各年度營業收入級距費率計收，投件申請至十月十七日止。

周邊景點多 鄰文化路商圈

周恆凱表示，北門車站飯店是全國唯一兼具林業及鐵道文化的特色飯店，具地利之便，林鐵已全線通車，旅客可就近住宿，一樓規劃展示空間，經營業者可依據未來營運需求評估規劃活動運用，且飯店周邊檜意森活村、嘉義車庫園區、阿里山林業村等景點，前往文化路商圈僅五分鐘路程，有助於經營業者推出靈活多元兼具在地特色的旅宿方案。

周恆凱說，收到投件申請後，會先審核相關文件，之後進入評選，選出最優申請人，預定十二月底前議約簽約。

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